طرح صندوق الاستثمار في الذهب الأبرز، كشف حساب رئيس الرقابة المالية خلال عام

صدر، أمس الإثنين الموافق 7/ 8/ 2023، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتجديد الثقة في الدكتور محمد فريد صالح، كقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام جديد.

وترصد فيتو كشف حساب رئيس الرقابة المالية خلال عام كامل، منذ توليه، الأحد 7/ 8/ 2022، وشهدت هذه الفترة أحداثا وقرارات أثرت وأحدثت علامة فارقة في القطاع المالي غير المصرفي.

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الهيئة العامة للرقابة المالية، فيتو

المحور الأول - الهيئة تطرح صندوق جديد للاستثمار فى الذهب

الذهب أسلم وسيلة للاستثمار، فمن لديه مال يشتري الذهب، وذلك لأن الذهب عملة مجمدة، وسعره في ارتفاع، مما يحافظ على قيمة العملة بل ويزيد من قيمتها، ومن هنا أطلقت البورصة المصرية أول صندوق استثمار في الذهب، وذلك بهدف تحقيق عوائد استثمارية مماثلة للاتجاه اليومي لأسعار الذهب، وهو ما يمثل إضافة قوية لسوق صناديق الاستثمار.

صناديق الاستثمار فى الذهب هى الوعاء التكافلى الجاذب لكل المستثمرين

وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية لـ “ فيتو ” مجيبا عن التساؤلات التى فرضت نفسها الأيام الماضية بعدما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول صندوق استثمار في الذهب بهدف تحقيق عوائد استثمارية هائلة ومماثلة للاتجاه اليومي لأسعار الذهب: " إن صناديق الاستثمار فى الذهب بمثابة الوعاء التكافلى الجاذب لكل المستثمرين فى المعدن الأصفر، وتجري المعاملات والتحصيل تحت إدارة ذلك الصندوق عن طريق مدير الاستثمار والذى توكل إليه المهام.

أحمد أبو السعد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، فيتو

الاكتتاب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب

وأضاف أبو السعد إن الصندوق يجذب الشريحة الأكبر، وهي شريحة مستثمري الذهب والعقارات وشهادات الاستثمار الطويلة الأجل الذين يميلون إلى الاستثمار المتوسط والطويل الأجل عكس مستثمري البورصة، وخاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، وبالتالى سوف يلجأ صغار المستثمرين الذين لديهم مبالغ صغيرة ممن لم يتمكنوا من شراء سبائك بأسعار مرتفعة للاستثمار في الذهب بسبب قلة تسعير الوثيقة بالصندوق، كما أن الاكتتاب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب في شكل استثمار مادي فى السبائك.

تجميع الأموال تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية

يمكن القول إن الاستثمار فى صندوق الذهب بمثابة وعاء لمن يريد الاستثمار فى المعدن الأصفر، بغرض تجميع الأموال تحت إدارة مدير استثمار لكى يستطيع من خلاله الصندوق إدارة الأموال، وعلى مر التاريخ والذهب هو العملة الأم الأصلية للتداول بين الأمم وصندوق الاستثمار فى المعدن الاصفر تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ودوره الأساسى جمع مدخرات من المستثمرين لشراء الذهب ذات أعلى جودة 999.99 ووضعه فى خزائن (ايجى كاش) التابعة للبنك المركزى المصري.

محمد عبدالحليم خبير أسواق المال

المحور الثاني - تكوين منظومة عقود إلكترونية جديدة

وعززت الهيئة العامة للرقابة المالية من دورها للسيطرة على القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لدعم الاقتصاد، وأثناء أحد اجتماعات مارس الماضى وبحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية مؤشرات سوق رأس المال خلال الفترة من 2012 حتى نهاية مارس 2023، وقيم التمويل من خلال سوق رأس المال خلال المدة من 2017 حتى عام 2022، وكيف تطورت مساهمة نشاط سوق رأس المال في الاقتصاد المصري، ومؤشرات نشاط التأمين، ومؤشرات صناديق التأمين، ومؤشرات أنشطة التمويل.

ومن جانبه قال محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة "العقود الإلكترونية"، والتي تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيًا.

وأضاف:إن هذا المحور يهدف الى تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاط سوق المال، بالاضافة الى دعم استقرار الأسواق، وما يتضمنه ذلك من تطبيق أفضل المعايير الدولية، وتفعيل مؤشرات الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية اللحظية.

نبيل فرج، فيتو

المحور الثالث - تطوير آليات الشمول المالي

ومن جانبه قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: المحور الثالث يتطرق إلى الاهتمام بتنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بالهيئة من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المماثلة العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، من خلال عقد ورش عمل ملائمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمساعدة في تطوير بيئة العمل الرقابي، والتنسيق مع الجهات الدولية المتخصصة.

المحور الرابع - اصطياد المتلاعبين بالبورصة المصرية

يمكن القول إن سهم طاقة عربية قد أحدث ضجة يجب الاعتراف بها، ولكن هل تلك الضجة مفتعلة أم حدثت دون قصد ؟

أوضحت الرقابة المالية في تقرير الإفصاح الخاص بها انه سيتم التداول فى أسهم شركة طاقة عربية دون الطرح في البورصة المصرية حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بترويج وتغطية الاكتتابات بدور مدير عملية القيد، كما قامت شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل للصفقة.

ومن جانبه قال عمرو عبدالله خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت أنه سيتم التداول على السهم وفقا لقرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023، والمصدق على محضرها من قبل الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 16 أبريل 2023 بالموافقة على قيد أسهم الشركة في البورصة.

وأضاف: رأينا جميعا التلاعب يوم اكتتاب هذا السهم بالبورصة المصرية ، كما رأينا الأخطاء التى تمت من قبل شركات السمسرة وقيل انها مقصوده وقيل انها مفتعلة، وهنا تدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية للسيطرة على تلك الفوضى التى حدثت، وبالفعل وفورا قامت بإلغاء جميع العمليات التى حدثت على ذلك السهم يوم الاكتتاب منعا لاى تلاعب قد يحدث جراء حركة التعاملات بذلك اليوم.

يمكن القول إن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اثبتت هيمنتها بل وتحاول التأكيد على ذلك لحماية القطاع المالى غير المصرفى والسوق المصرى من تلاعبات بعض المتداولين، وحماية صغار المستثمرين ايضا، لكى لا يقع العاطل فى الباطل ويقوم المستثمر والمتداول الصغير بخسارة اموالة بدفع فاتورة نصب واحتيال بعض المتداولين الكبار.