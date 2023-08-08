الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير العدل يسلم القضاة عقود الوحدات السكنية الجديدة بالعاصمة الإدارية

قيادات وزارة العدل،
قيادات وزارة العدل، فيتو

أعلنت وزارة العدل أنه تم الاتفاق بين المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على إتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بالعاصمة الإدارية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الراغبين في شراء وحدات سكنية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

 التعاون بين وزارتي العدل والإسكان

بأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي العدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا الإطار تم إبرام بروتوكولات التعاون بين وزارة العدل وبنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع.
 

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تسليم الوحدات السكنية للقضاة 


وشهد اليوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023 وزير العدل احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور  المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد غراب النائب العام المساعد، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

 

وتفقد الوزير وحدة من الوحدات المنفذة في الحي (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصصة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات.


وأشاد وزير العدل  بمستوى التشطيب والموقع المتميز للوحدات السكنية المطلة مباشرةً على أبراج العاصمة الإدارية.

 

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