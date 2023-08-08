محافظ بورسعيد يستعرض الخطة الاستثمارية للعام 2023-2024 (صور)

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء إبراهيم حمدي مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد عبد الجواد والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، و القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد.

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اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد، فيتو

وفي بداية فعاليات الجلسة، تطرق محافظ بورسعيد للحديث عن ٱخر المستجدات في عدد من الملفات التي تهم المواطن البورسعيدي، ومنها إنشاء استاد النادي المصري، حيث أكد محافظ بورسعيد على أن العمل يجرى على قدم وساق، ومحافظة بورسعيد دعمت إنشاء النادي بحوالي 260مليون جنيها، مطمنئا أهالي بورسعيد بأن هناك دعم مالي وفني مستمر للنادي، كما وجه المحافظ الشكر لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة الاستاذ كامل ابو علي على جهودهم المتواصلة في تحقيق النجاحات بالنادي المصري.

اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد، فيتو

و أكد محافظ بورسعيد على أن القيادة السياسية أولت المحافظة اهتماما غير مسبوق، و حظيت بانجاز مشروعات قومية في وقت قياسي، انعكست على مستوى معيشة المواطن ببورسعيد، موجها الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جعل بورسعيد قاطرة التنمية، كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر للسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد مؤكدا على أن هناك تواصل وتكامل مستمر معهم بما يحقق مصلحة المواطن في المقام الأول، كما وجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية والمعنية ببورسعيد على دورهم الكبير في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد، حتى حصلت محافظة بورسعيد على المركز الأول في مؤشر البيئة الموازية والمركز الثاني في نتائج المؤشر العام بناءا على تقرير مؤشر تنافسية المحافظات المصرية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد، فيتو

وخلال فعاليات الجلسة، استعرض محافظ بورسعيد توجيهات تخفيض الطاقة، والاجراءات المتبعة في هذا الشأن في ظل توجيهات رئيس الوزراء بالبدء الفعلي في تنفيذ اجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بداية من شهر أغسطس الجاري، حيث صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان على كتاب مديرية الاسكان والمرافق بشأن تقنين الوحدات الإدارية المملوكة للمحافظة، كما استعرض المجلس التنفيذي عرضا حول تحديث منظومة بدل المنطقة الحرة، و القرارات المستجدة بشأن زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات، واصدار كارت ميزا يستخدم في جميع المدفوعات الحكومية، فضلا عن زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة لتصبح 58 جهة، في إطار تعظيم الاستفادة من بدل المنطقة الحرة وضمان وصولها لمستحقيها.

اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد، فيتو

و شملت فعاليات الجلسة، استعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 ، والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وعرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وكذا عرض مؤشر تنافسية المحافظات المصرية.

اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد، فيتو

وصدق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم النائب السابق المرحوم حسن عمار عضو مجلس الشعب والشورى على الشارع الفاصل بين ستاد النادي المصري وكلية التربية النوعية تقديرا لجهوده خلال العمل النيابي، وصدق المجلس على تخصيص مقر جمعية التنمية الحضرية سابقا الكائنة بمنطقة السلام لجمعية حياة للخدمات الاجتماعية، و تم التصديق على تخصيص جزء من مقر جمعية التنمية الحضرية ايضا لاقامة دار إيواء للمشردات من السيدات، و اختتمت فعاليات الجلسة بالتصديق على تخصيص مقر الجمعية النوبية(سابقا) بنطاق حي الضواحي، والمغلقة لأكثر من عام لمؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية لممارسة أنشطة المؤسسة.

اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد، فيتو

اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد، فيتو

اجتماع المجلس التنفيذي ببورسعيد، فيتو

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