هكذا تسقط الحضانة حال التخلف عن تنفيذ الرؤية خلال هذه المدة

نص قانون الأحوال الشخصية على عقوبات مغلظة على الحاضنة تصل حد إسقاط الحضانة عنها حال عدم التزامها بتنفيذ حكم الرؤية ٣ مرات متتالية لصالح زوجها أو مطلقها.

التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية

يوضح القانون أنه حال ثبوت تخلف الحاضنة عن الحضور لأكثر من 3 مرات متتالية، هنا يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، وإقامة دعوى أخرى لطلب التعويض عن ما لحق به من أضرار.

وتبدأ الخطوات القانونية المتبعة التى نص عليها القانون للطرف غير الحاضن، بإثبات ما حدث فى السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك انذارها بإنذار رسمى على يد محضر ويستوجب ذلك التعويض المادى أو إسقاط الحضانة عنها”.



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في هذه الحالة، تنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصحب المضرور فى شعوره أو عاطفته”، وحال تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت إلى من يليها من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة.

عن قانون الأحوال الشخصية

طبقا لتعريف قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

قديمًا لم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح، وإنما كانوا يطلقون إِسمًا خاصًا على كُل موضوع يتعلق بالمبادئ الحكومية والأحكام الشاملة للأسرة، ككتاب والنكاح وكتاب المهر وهكذا.

والأحوال الشخصية توازي في المعنى الأحوال المدنية، ومحتوى قانون الأحوال الشخصية يمكن عرضه في ثلاث نقاط:

1. كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهليـــة والحجر والوصايا وأنواعها.

2. كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها.

3. كل ما يتعلق بأحكام الإرث , وفي الفقه يطلق عليه أحكام الفرائض.