الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة سكانية بمركز الدلنجات بالبحيرة (صور)

قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو

قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الشراقوة التابعة لقرية طيبة وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 210 حالات بمختلف التخصصات( 70 من الأطفال و80 باطنة و15 أمراض النساء)، كما تم إجراء تحاليل لعدد 20 حالة وتحاليل اعتلال كلوي لـ 25 حالة.

بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص  الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين ).

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قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو
قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو
قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو

كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 500 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو
قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو
قافلة سكانية شاملة بمدينة الدلنجات، فيتو

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 

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تقديم الخدمة لـ300 مواطن خلال قافلة طبية بالدلنجات في البحيرة (صور)

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قافلة خدمات طبية خدمات طبية وبيطرية الدلنجات البحيرة

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