الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد كلية لاهوت مجمع المثال الإنجيلية

قنا،فيتو
قنا،فيتو

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وفد كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي بالشراكة مع كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، وضم الوفد كلا من القس كمال لطفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجمع المثال المسيحي بمصر، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والدكتور هاني سميح نائب المدير وعميد الكلية، ورضا عزت المستشار الإعلامي للكلية، والقس ميلاد عزيز، والقس ملاك فايز، والقس أمجد فهمي، والقس ٱرام مزيد، والقس عادل يعقوب، والمهندس مينا ميشيل، وذلك على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية فرع قنا.

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استعرض محافظ قنا، مع أعضاء الوفد حجم الإنجازات التى شهدتها المحافظة على مدار الأعوام الماضية والتى يتم تنفيذها من خلال مبادرة حياة كريمة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطط الاستثمارية السنوية، والتى انعكس اثرها بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي ساهمت بنصيب كبير في انخفاض نسبة البطالة.
وقال محافظ قنا أنه حريص على التعاون مع كافة الشركاء التنمويين في مختلف المجالات، والعمل من خلال فريق متكامل تتضافر داخل مكوناته كل الجهود لتحقيق نقلة تنموية حقيقية علي أرض المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأضاف الداودي  أن الشعب المصري نسيج واحد يعتز بالروابط القوية والسماحة الدينية التي تميزه، وأن مصر بلد الأنبياء والرسالات.

ومن جانبهم، أشاد الوفد بالمشروعات التنموية العملاقة علي أرض المحافظة، والتي تم تنفيذها في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك مشروعات مبادرة حياة كريمة التي ستنهض بالريف المصري بشكل كامل وساهمت فى رفع مستوى وجودة حياة المواطن القنائى، كما أثنى أعضاء الوفد على جهود المحافظ التي ساهمت فى تنفيذ مشروعات أحدثت طفرة كبيرة على مستوى طبيعة الحياة والوضع الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة.

وفى ختام اللقاء حرص أعضاء الوفد على إهداء المحافظ درع الكلية، تقديرا لجهوده التنموية بمحافظة قنا والتى أصبحت ملموسة لجميع المواطنين الذين يقطنون بها، وكذلك لزوار المحافظة.

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