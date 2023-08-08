الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة لمناقشة قانون انتخاب الرئيس

مجلس النواب الليبي،
مجلس النواب الليبي، فيتو

يعقد مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة قانون انتخاب الرئيس المقدم من لجنة ٦+٦ التابعة للبرلمان ومجلس الدولة. 


قانون انتخاب الرئيس في ليبيا 

ويأتي ذلك بعد انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي خلفا لخالد المشرف.
 

من جانبه أعلن جبريل أوحيدة، العضو في مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن ما توصلت إليه لجنة المفاوضات ٦+٦ غير قابل للمراجعة من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة أو حتى من قبل البرلمان أو غيرهما.

 

Advertisements


لجنة ٦+٦ لا يمكن لأحد مراجعة مخرجاتها 

وذكر عضو مجلس النواب الليبي إنه في حال أن تبنى محمد تكالة اتجاه التيارات الرافضة للتعديل الدستوري والانسحاب من التوافق مع مجلس النواب وما انبثق عنه، فإن ذلك سيؤدي إلى نسف الاتفاقات مع مجلس النواب بصورة كاملة. 

وفي هذا السياق قال الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن محمد  تكالة أمامه فرصة تاريخية للنجاح في توحيد الصف الليبي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في حال تمكن من إدارة الأمور بذكاء ووطنية خالصة.

وأوضح مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أن محمد تكالة لديه علاقات قوية مع حكومة الدبيبة يمكن أن يستغلها في تقرير وجهات النظر مع حكومة الشرق، وذلك من أجل توحيد المؤسسات الوطنية في البلاد تحت حكم موحد وإنهاء الانقسام.

ونوه سعد الزنط إلى أن الأزمة الكبرى التي تواجهها ليبيا في الفترة القادمة هي زيادة الضغوط الخارجية وصراع  المصالح بين القوى العظمى والتي من بينها إيطاليا وفرنسا وروسيا وتركيا.

وأكد  الزنط أن بعد استبعاد خالد المشري أصبح التأثير التركي داخل الساحة الليبية أقل وطأة مما كان عليه، موضحا أن هذه فرصة أمام تكالة لإنهاء الأزمات التي تعاني منها بلاده.


وشدد الزنط على أهمية الدور المصري في إنهاء الأزمة الليبية، خاصة أن القاهرة لديها علاقات قوية مع جميع الأطراف في الأزمة الليبية، مطالبا محمد تكالة بالتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة.
 

txt

الحكم على متهم بـ التخابر مع داعش ليبيا 18 سبتمبر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليبيا انتخاب الرئيس مجلس النواب الليبي مجلس الدولة

مواد متعلقة

الحكم على متهم بـ التخابر مع داعش ليبيا 18 سبتمبر

خبير يكشف أبرز تحديات محمد تكالة وحقيقة تراجع النفوذ التركي في ليبيا

الأكثر قراءة

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

كلية الفرص البديلة، أقسام الآداب تحقق الأحلام الضائعة لطلاب الثانوية العامة

لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المنتخب يرد، هل يتم استبعاد كهربا من معسكر سبتمبر بسبب الإيقاف

النص الكامل لأقوال المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

مدينة إيطالية تمنع افتتاح مطاعم بيتزا جديدة

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

إحياء موضة الفيسكيني في الصين بسبب الحر الشديد (صور)

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة شهر أغسطس (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية