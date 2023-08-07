الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رغم تصريحات وكيلة الصادمة، جيرارد يضغط على إدارة الاتفاق من أجل محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح، كشفت صحيفة “ذا صن”  أن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق السعودي، يضغط على  إدارة الفريق  التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة أن الراتب الذي سيقدمه الاتفاق السعودي سيكون أعلى بكثير وكذلك قيمة الصفقة بالنسبة لليفربول.

وعلى الرغم من تصريحات رامي عباس وكيل اللاعب إلا أن جيرارد يصر على ضم صلاح ورفع العائد المادي للصفقة. 

فيما علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول، على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية سعودية، ذكرت في الساعات الأخيرة، أن اتحاد جدة عرض على الدولي المصري 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ناديه ليفربول.

Advertisements

وكتب رامي عباس اليوم الإثنين عبر حسابه على "تويتر": "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد في الصيف الماضي".

وتابع: "صلاح لا يزال ملتزما مع الريدز".

 

يذكر أن النجم المصري يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، ويستعد حاليا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بسبب خروجه من المربع الذهبي للبريميرليج في الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية عن عرض جديد للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول من الدوري السعودي، بعد عرض اتحاد جدة  للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم اتحاد جدة، عرضا ضخما لاستقدام محمد صلاح بعد الخروج من ربع نهائي البطولة العربية، لتعزيز صفوفهم للحفاظ على لقب الدوري السعودي، والمنافسة على دوري أبطال آسيا.
موقف محمد صلاح من الرحيل للدوري السعودي

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح لا ينوي الرحيل عن إنجلترا، لأنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه في الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه يقترب من تحطيم أرقام قياسية إضافية مثلما فعل في المواسم الماضية.

عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

وكانت جريدة الرياضية السعودية أكدت إن نادي اتحاد جدة السعودي طلب التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في الصيف الحالي.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الإثنين: "الاتحاد السعودي يقدم عرضًا للتعاقد مع محمد صلاح براتب 180 مليون جنيه إسترليني لمدة موسمين".

وأضافت: "النادي السعودي سيقدم عرضا بـ60 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول من أجل شراء الجناح المصري".

صلاح ودي بروين ضمن اهتمامات الدوري السعودي

وقالت صحيفة ميرور إن الدوري السعودي للمحترفين قد وضع أنظاره على مهاجم ليفربول محمد صلاح، ودي بروين، حيث من المقرر أن يتعرض لإغراءات جديدة غير نقدية الصيف المقبل.

وجدد المهاجم المصري عقده مع الريدز الصيف الماضي، ليصبح اللاعب الأكثر دخلا في تاريخ ليفربول، كما احتل صلاح المركز الأول لليفربول الموسم الماضي برصيد 30 هدفا في جميع المسابقات.

وأصبح محمد صلاح أسطورة في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017 قادمًا من روما، وسجل 137 هدفًا في 218 مباراة، وساعد ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في 2020 بعد غياب دام 30 عامًا.

وفاز النجم المصري محمد صلاح بجميع البطولات الممكنة مع ليفربول مثل كأس الرابطة والاتحاد والسوبر الأوروبي، ومونديال الأندية، بالإضافة لـ دوري أبطال أوروبا مرة من أصل 3 مرات وصل فيهم إلى النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 


 

محمد صلاح اتحاد جدة السعودي المصري محمد صلاح جيرارد الاتفاق السعودي

مواد متعلقة

اتحاد جدة يوضح حقيقة رحيل حمد الله

رابطة الأندية تعلن أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري

منتخب إنجلترا يصعد لربع نهائي كأس العالم للسيدات بركلات الترجيح أمام نيجيريا

رسالة نارية لمدربة إيطاليا للسيدات بعد رحيلها عن تدريب المنتخب

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بمد تسديد غرامة الزمالك

هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

فيفا يخطر اتحاد الكرة بمد عقوبة كهربا 30 يوما

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

القصة الكاملة لإعلان بيع كتب نوال السعداوي عبر فيس بوك، وهذا رد ابنتها

Advertisements

منوعات

المزيد

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث في هذه الحالة

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية