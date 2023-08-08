الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

دفاع طليق روان عليان: سنتقدم بتظلم علي قرار حفظ التحقيق في اتهامها بتعريض حياة ابنتها للخطر

روان عليان، فيتو
روان عليان، فيتو

أكد المحامي محمد حامد سالم دفاع سامر سمير خليل قمحان - فلسطيني الجنسية، والذي تقدم ببلاغ يتهم فيه نجمة أرب أيدول روان عليان طليقته بتعريض حياة ابنته للخطر، أنه سيتقدم بتظلم على قرار النيابة بحفظ التحقيقات. 


وأضاف المحامي أنه سيقدم التظلم إلى المحامي العام لنيابات مدينة نصر، مشيرا إلى أنه سيعتمد في التظلم علي تحريات المباحث.

وتبين قيام سامر سمير خليل قمحان - فلسطيني الجنسية -  بالتقدم  ببلاغ ضد الفنانة روان عليان، والذي كشف أن روان حسين عبد القادر فرحات عليان - فلسطينية تجنست بالجنسية المصرية، وأنه بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۲ تم استصدار المُبلغ ضد المُبلغ ضدها أمرًا وقتيا برقم ۷۰۸ لسنة ۲۰۱۸ أسرة مدينة نصر بمنع ابنته الصغيرة مايا سامر سمير خليل قمحان من السفر خارج جمهورية مصر العربية وتم تسليم الأمر الوقتي للمُبلغ ضده الثاني لتنفيذه وإعمال مقتضاه في ذات الشهر.

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وقال: لا زال هذا الأمر الوقتي ساري حتى الآن ولم يتم إلغاؤه ولم يزول سببه سواء بحكم قضائي أو سواء بتظلم، وتم رفض آخر تظلم للمبلغ ضدها الأولى بشأن هذا الأمر الوقتي بموجب الحكم القضائي رقم ۲۳۸٦ لسنة ۲۰۲۱ أسرة مدينة نصر والقاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن المبلغ فوجئ بقيام المبلغ ضدها الأولى بالسفر بالصغيرة مايا سامر سمير خليل قمحان إلى دولة الإمارات بالمخالفة للأمر الوقتي رقم 708 لسنة ٢٠١٨ أسرة مدينة نصر سالف البيان، وبدون موافقة المبلغ وذلك بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲۳ من مطار القاهرة الدولي على متن الرحلة ۹۲۸ ورقم وثيقة سفرها A29794073.

 

وأضاف: سفر المبلغ ضدها الأولى بالصغيرة إلى خارج البلاد يُشكل جريمة تعريض حياة الطفلة للخطر بعد خرقها للأمر الوقتي رقم ۷۰۸ لسنة ۲۰۱۸ أسرة مدينة نصر، طبقا لنص المادة  ٩٦ من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ وتعديلاته - كون الصغيرة عمرها ( ٨ سنوات ) عند ارتكاب المبلغ ضدها الأولى للواقعة بتعريض حياة الطفلة للخطر والسفر بها خارج البلاد ويشكل أيضا جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي خاصة بعد خسرانها الدعوى رقم ٢٣٨٦ لسنة ٢٠٢١ أسرة مدينة نصر (موضوعها تظلم من الأمر الوقتي بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۱ أعقب ذلك سفرها بالصغيرة للإمارات وتعريضها للخطر بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲۳، علاوة على جريمة الخطف لأنها تمكنت من السفر بالصغيرة خارج البلاد بالمخالفة للأمر الوقتي سالف البيان وبدون موافقة المبلغ، لذلك فإن المبلغ يلتمس بعد فحص المستندات المقدمة منه فتح التحقيق اللازم كون أن الأمر يتعلق بطفلة صغيرة. 

 

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