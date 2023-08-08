بالتعاون مع الهلال الأحمر، التضامن تجوب 14 محافظة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من المنزل

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر وصناع الحياة سوف تجوب 14 محافظة لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة جديد من خلال زيارة منازل ذوي الإعاقة من خلال قواعد بيانات مخصصة لحملة هنوصلك وبمساعدة 5000 متطوع.

خدمات وزارة التضامن لذوي الإعاقة



وأضافت القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم 11 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية من خلال كارت الخدمات المتكاملة الذي يكفل الحقوق الكاملة لذوي الإعاقة.

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كارت الخدمات المتكاملة

وفي سياق متصل قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تستهدف حاليا استخراج مليون كارت خدمات متكاملة جديد في 14 محافظة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال حملة هنوصلك .

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم 11 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية من خلال كارت الخدمات المتكاملة الذي يكفل الحقوق الكاملة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القباج بمقر وزارة التضامن لمناقشة عدد من المبادرات والحملات التي تنفذها الوزارة بحضور وزيرة التضامن.

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة؟



بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.

ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة



هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابين بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.