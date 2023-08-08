الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بالتعاون مع الهلال الأحمر، التضامن تجوب 14 محافظة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من المنزل

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر وصناع الحياة سوف تجوب  14 محافظة لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة جديد من خلال زيارة منازل ذوي الإعاقة من خلال قواعد بيانات  مخصصة لحملة هنوصلك وبمساعدة 5000 متطوع.

خدمات وزارة التضامن لذوي الإعاقة 


وأضافت القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم 11 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية من خلال كارت الخدمات المتكاملة الذي يكفل الحقوق الكاملة لذوي الإعاقة.

Advertisements

كارت الخدمات المتكاملة

وفي سياق متصل قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تستهدف حاليا استخراج مليون كارت خدمات متكاملة جديد في 14 محافظة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال حملة هنوصلك  .

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم 11 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية من خلال كارت الخدمات المتكاملة الذي يكفل الحقوق الكاملة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القباج بمقر وزارة التضامن لمناقشة عدد من المبادرات والحملات التي تنفذها الوزارة بحضور وزيرة التضامن. 

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة؟


بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.

ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة 


هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابين بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزيرة التضامن الاجتماعي جمعية الهلال الاحمر صناع الحياة كارت خدمات متكاملة ذوي الاعاقة خدمات وزارة التضامن لذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

التضامن: تطلق حملة هنوصلك في 14 محافظة لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة

القباج: التضامن استخرجت مليونا و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة

الأكثر قراءة

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

كلية الفرص البديلة، أقسام الآداب تحقق الأحلام الضائعة لطلاب الثانوية العامة

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المنتخب يرد، هل يتم استبعاد كهربا من معسكر سبتمبر بسبب الإيقاف

فكرة جديدة لأستاذ بجامعة هارفارد تمنح مصر 16 مليار دولار

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

إحياء موضة الفيسكيني في الصين بسبب الحر الشديد (صور)

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة شهر أغسطس (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية