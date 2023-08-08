فكرة جديدة لأستاذ بجامعة هارفارد تمنح مصر 16 مليار دولار

سفر الترانزيت، كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن مقترح يمكن أن يمنح مصر 16 مليار دولار في السنة، مؤكدًا أن الفكرة عبارة عن استفادة مصر بموقعها السياحي بالاستثمار في مجال إنشاء مطار واحد فقط لسفر الترانزيت العالمي.

فكرة سفر الترانزيت وزيارة الأماكن السياحية



فكرة سفر الترانزيت، التي اقترحها أستاذ هارفارد الدكتور أسامة حمدي، عبارة عن اقتراح بإنشاء مطار لسفر الترانزيت العالمي، يقام بين القاهرة والإسكندرية بجوار الطريق الصحراوي، ويخصص لسفر الترانزيت لمدة أيام بفيزة فورية لزيارة الأماكن السياحية في مصر.

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فكرة جديدة بـ16 مليار جنيه، فيتو

وعن فكرة حصول مصر على 16 مليار دولار سنويًا من خلال سفر الترانزيت، قال الدكتور أسامة حمدي: " فكرة ب ١٦ مليار دولار سنويًا…! في أجازتي بمصر تتهادى الأفكار الجديدة لبلدي الحبيبة."، مضيفًا: "برغم عظمة الحضارة المصرية القديمة، وشواطئ مصر الدافئة البديعة، فإن عدد السياح القادمين لمصر مخجل جدًا بالمقياس العالمي! وموقع مصر الجغرافي البديع بين قارات العالم يؤهلها لتصبح الأولى في سياحة الترانزيت المتنامية، والتي تكسب سائحًا إضافيًا من الهواء."

فكرة عائدها 16 مليار دولار سنويًا لمصر



وأوضح الدكتور أسامة حمدي فكرته لحصول مصر على 16 مليار دولار سنويًا فقال: "فكرتي الواضحة: هى الاستثمار بكثافة في هذا المجال بانشاء مطار "فقط" لسفر الترانزيت العالمي، يبنى بالتحديد في المنتصف تمامًا بين القاهرة والاسكندرية بجوار الطريق الصحراوي، وتخططه بالتحديد أيضًا شركة CPG السنغافورية التى صممت صالة ٣ بمطار سنغافورة واكثر من ٥٠ مطارًا عالميًا."

سفر الترانزيت تمنح مصر مليارات الدولارات، فيتو



وتابع الدكتور أسامة حمدي فكرته فقال: "وتشمل تذكرة الترانزيت امكانية زيارة مصر لمدة ٣ أيام، وفيزا فورية لدخول مصر. يحجز المسافر على هذه الخطوط جميع نشاطاته السياحية من خلال تطبيق "لمحة من مصر" A Taste of Egypt."

رحلات سفر سياحية لزيارة الأهرام والساحل



وأضاف الاستاذ بجامعة هارفارد: "والسفر يكون على شركة طيران جديدة مساهمة وغير مملوكة للدولة "الخطوط المصرية" Egypt Airlines. والتطبيق المقترح يشمل برامج متنوعة لزيارة الاهرام والمتحف المصري الجديد ومتحف الحضارة، أو الاستمتاع بالساحل الشمالي ذو المياه الفيروزية الدافئة."

سفر الترانزيت مقترح ينعش السياحة في مصر، فيتو



واستطرد أسامة حمدي قائلًا: "وموقع المطار في المنتصف من الطريق المتسع يجعل التنوع والوقت المحدود للزيارة مثمر في الاتجاهين شمالًا وجنوبًا. وزيارة الترانزيت ما هى إلا مجرد مقبلات سياحية للدعاية بكثافة لزيارات أطول، واكثر تنوعًا، وبخصم خاص ٢٠٪ على الزيارة المستقبلية لأطول من أسبوع."

صندوق استثماري من جميع المنشآت المستفيده



وعن فكرته لتحصيل مصر 16 مليار دولار، أوضح أسامة حمدي "وتكتمل الروعة بانشاء صندوق استثماري تساهم فيه جميع المنشآت المستفيده من المشروع، ويستخدم لخفض ثمن تذكرة الترانزيت بمقدار ١٠-١٥٪ للمتوقف في مصر، وذلك لجذب المسافرين على هذه الخطوط."

واختتم أستاذ هارفارد أسامة حمدي فكرته فقال: "بحسبة بسيطة، وبمعدل ١٢٠ طائرة ترانزيت يومية (٥ في الساعة)، تحمل كل منها ٢٥٠ راكب، يصرف الراكب في المتوسط حوالي ١٥٠٠ دولار في الثلاثة أيام، نعود بدخل سنوى قدره ١٦ مليار دولار من ١١ مليون سائح إضافي. ناهيك عن مصروفاتهم الاضافية، أو عوائد السياحة المستقبلية. دخل سنة واحدة يبني اكبر مطار ويؤجر كل طائراته!"