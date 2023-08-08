الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا،فيتو

 يواصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركزىّ الوقف ونقادة، والتى ضمت في عضويتها كل من محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، وحمدى حسين مدير الشؤون المالية والإدارية، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بقنا، واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية.

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وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وإنجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.

وأشار «عمر» إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف 91 مرشحا، منهم ( 69 كهرباء – 22 مدنيا ) بينما تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة 78 مرشحا، وقامت اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.

 

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