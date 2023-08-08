الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على أخطر عصابة شرطة مزيفة لسرقة الشقق السكنية في أكتوبر

عصابة الشرطة المزيفة،
عصابة الشرطة المزيفة، فيتو

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فى ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة رجال الشرطة بسرق متعلقات المواطنين  بـ مدينة 6 أكتوبر.

 

عصابة الشرطة المزيفة بأكتوبر

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة يفيد بتلقيه من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بحضور 10 أشخاص لمسكنه وادعوا أنهم رجال شرطة، وعقب قيامهم بتفتيش مسكنه اكتشف استيلاءهم على "مبالغ مالية، مشغولات ذهبية"، وحقيبة بداخلها "أوراق ومستندات خاصة به، 15 هاتفا محمولا، و4 أجهزة "لاب توب".

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وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 11 شخصا، لـ6 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم المسروقات و"سيارتين، 2 طبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة" وعدد من الطلقات".

 

بمواجهتهم قرروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة النصب

وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم  فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على  أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". 

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