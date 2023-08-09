خطة البرلمان تحذر من زيادة نسبة الترشيد الحكومي في الإنفاق

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترشيد الإنفاق الحكومي كان مطلبًا مستمرًّا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة، وبالفعل كانت تستجيب الحكومة بشكل تدريجي لتفعيل ذلك الترشيد في الإنفاق.

التقشف الحكومي

وأضاف عمر، بلغت درجة الترشيد الحكومي إلى حد التقشف الحكومي، حيث أصبحت الحكومة ملتزمة بالترشيد الكامل، محذرًا من زيادة معدل ونسبة الترشيد، حيث ستكون لها آثار سلبية لا سيما فيما يتعلق بالصيانة.

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تقليص حجم الاحتفالات

واستعرض وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشكال الترشيد منها تقليص حجم الاحتفالات التي كان يتم تنظيمها، وعدد السفريات، وحجم استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى وقف العمل بنظام أوامر الإسناد، مشيرًا إلى أن ذلك البند يعد من أهم بنود ترشيد الإنفاق، حيث أن العمل بنظام المناقصات أفضل ويساعد في توفير مبالغ طائلة.

قرارات مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء اليوم قرار الحكومة الخاص بـ خطة ترشيد الإنفاق الحكومي في إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

وتضمن القرار أحكامًا تفصيلية ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي، ذلك بالإضافة إلى قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات.

رفع كفاءة الإنفاق الحكومي

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والذي تسري أحكامه علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.

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