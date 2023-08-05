السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يهنئ أميرة الحوفي الحائزة على جائزة التميز من الإمارات

رئيس جامعة اسيوط
رئيس جامعة اسيوط والدكتورة أميرة الحوفي، فيتو

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، الدكتورة أميرة الحوفي، الأستاذ بكلية التمريض بالجامعة؛ والحاصلة على جائزة المرأة المتميزة  لعام 2023، من المؤسسة العالمية للمؤثرين؛ من دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبى، وقدَّم لها التهنئة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح، وتحقيق المزيد من الإنجازات. 

أساتذة جامعة أسيوط 

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالسمعة الطيبة عالميًا؛  لأساتذة جامعة أسيوط، وحرص إدارة الجامعة؛ على تسليط الضوء على النماذج المشرفة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في  مختلف المجالات، وفي كافة الأوساط العلمية داخل مصر وخارجها، معربًا عن اعتزازاه بالجهود العلمية، والبحثية لأبناء الجامعة من اعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والباحثين خارج مصر، والتي تسهم في رفع اسم الجامعة محليًا، وإقليميًا، وعالميًا.

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ومن جانبها، وجهت الدكتورة أميرة الحوفي؛ الشكر إلى الدكتور أحمد المنشاوي، على استقبالها، وتهنئتها، مؤكدة أن ذلك يعد دافعًا لها على مواصلة عملها البحثي، والطبي والإنساني.

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يذكر أن الدكتورة أميرة  الحوفي لها مجهودات واضحة في المجال العلمي والبحثي والخيري والإنساني، وما تقوم به من خلال عملها كواحدة من أفضل مائة شخص في مجال التمريض عالميا لعام 2022، وقد جاء الترشيح لهذه الجائزة من منظمة اليونيسكو فانفك حيث تشغل الحوفي منصب سفير للسلام الدولي للمؤسسة لجمهورية مصر العربية.

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