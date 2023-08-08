الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

الوادي الجديد تشارك في تصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة (صور)

المشروع الوطني للقراءة،
المشروع الوطني للقراءة، ڤيتو

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصفيات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة.


وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، مشاركة 23  معلمًا وطالب بتصفيات الجمهورية  للمشروع الوطني للقراءة الذى  أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، في إطار  رؤية مصر ٢٠٣٠  ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصري وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.
وأضاف سيد أنه يشارك 3 معلمين فائزين بالمراكز الأولى على مستوى  المديرية بمسابقة المعلم المثقف و20 طالبًا وطالبة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة الطالب المثقف، وجرى تكريم جميع المشاركين بالمسابقة تشجيعا لهم على مواصلة رحلة التميز والإبداع.

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المشروع الوطنـي للـقـراءة 

 

انطلق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول فى مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة. وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

40 فائزا في المشروع الوطني للقراءة 

أوضح هشام السنجري، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال أفريقيا أنّه سيتم ترتيب المراكز الأولى من بين 40 فائزًا في الأبعاد الثلاث الأولى، «الطالب المثقف، الطالب الماسي، المُعلم المثقف» وكذا 5 مؤسسات الفائزة في البعد الرابع، على أن يتم الإعلان عنهم في الحفل الختامي للدورة الحالية من المشروع لاحقا، فضلًا عن الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد.  

جوائز المشروع الوطني للقراءة

 وأوضح أنّ إجمالي القيمة المالية لجوائز المشروع الوطني للقراءة التي يحصل عليها جميع الفائزين يبلغ 20 مليون جنيه، وسيحصل الفائزين الثلاثة الأوائل من كل فرع على مليون جنيه لكل منهم، على أن يتم توزيع باقي الجوائز تدريجيا.

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المشروع الوطني للقراءة تصفيات وزارة التربية والتعليم في المشروع الوطني للقراءة محافظة الوادى الجديد مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد وكيل تعليم الوادي الجديد

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