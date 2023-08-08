الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط سيدة لمحاولة سرقة قطعة ذهبية من طفلة داخل مسجد بالجمالية

ضبط سيدة، فيتو
ضبط سيدة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة  لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية من طفلة أجنبية  أثناء تواجدها داخل أحد المساجد فى منطقة الجمالية

 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الجيزة) لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الجمالية.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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الجمالية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة الجمالية محافظة الجيزة

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