السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

الهلال يتصدر، القيمة السوقية لأندية دور الثمانية بالبطولة العربية للأندية

القيمة السوقية لأندية
القيمة السوقية لأندية ربع نهائي البطولة العربية، فيتو

البطولة العربية، تنطلق غدا السبت مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية “كأس الملك سلمان” المقامة حاليا في السعودية، والمقرر أن تختتم فعالياتها يوم 12 أغسطس الجاري.

وتأهلت ثمانية فرق للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، حيث تقام مباريات هذا الدور غدا السبت مباراتين وبعد غد الأحد مباراتان. 

وتستعرض فيتو في السطور التالية القيمة السوقية للأندية الثمانية التي تأهلت للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية على النحو التالي: 

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اتحاد جدة –  78,03 مليون يورو 
الشرطة العراقي – 2,78 مليون يورو
السد القطري – 45،43 مليون يورو
الهلال السعودي – 163,63 مليون يورو 
الشباب السعودي – 23،63 مليون يورو
النصر السعودي – 128,58 مليون يورو 
الرجاء المغربي – 17،22 مليون يورو
الوحدة الإماراتي – 37,75 مليون يورو

انتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية. 

وفي السطور التالية نعرض استفادة الزمالك المالية من المشاركة في البطولة العربية: 

النصر السعودي، فيتو

 

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

حيث أكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

وفي نفس الجولة أقيمت مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري وانتهت بفوز الليث بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

  1. الشباب ( 7 نقاط)
  2. النصر (5 نقاط)
  3. الزمالك (4 نقاط)
  4. الاتحاد المنستيري ( بدون نقاط)

 

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول  لنادي  الزمالك  في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

 

إبراهيما نداي يستبدل قميصه مع مواطنه ساديو ماني

حرص السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك على استبدال قميصه مع مواطنة ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي وذلك بعد انتهاء مباراتهما في البطولة العربية.

ونشر إبراهيما نداي صورته مع ماني عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتب: "الحمد لله، انتهت المغامرة، لكن الحياة تستمر، شكرا ساديو ماني".

 

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