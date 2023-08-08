الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

3 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، في البيان الصادر عنه اليوم الثلاثاء، عن تسجيل  3 هزات أرضية خلال 24 ساعة الماضية.


٣ زلازل تضرب سوريا 
 

وقال المركز الوطني للزلازل، في بيانه الصادر اليوم إنه تم  رصد هزتين في شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بقدر 3.9 و2.8 ريختر الساعة 11:09 و11:39و  الهزة الثالثة فقد تم رصدها شمال غرب حماة ب 46 كم بقدر 2.5 ريختر الساعة 18:30.

وتشهد دول القارة الآسيوية زلزال وهزات أرضية متكررة، ففي فلسطين تم رصد   هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت  جنوب البحر الميت.

ومن جانبه قال  مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الفلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، أن هزة أرضية خفيفة ضربت منطقة وادي عربة في حدود الساعة (08:28) حسب التوقيت المحلي لمدنية القدس، على عمق 13 كم في باطن الأرض.

وأوضح  المركز الفلسطيني في بيانه  أن الهزة وقعت على خط عرض 30.57 شمالا وخط طول 35.15 شرقا (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا)، موضحا أن هذا النشاط الزلزالي يُعتبر نشاطا طبيعيا لهذه المنطقة.


وفي السياق ذاته ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر مساء يوم  الأحد المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب غرب باكستان

ويوم  السبت، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة، مناطق مختلفة من إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان.

وقالت  إدارة الأرصاد الجوية في باكستان في البيان الصادر عنها السبت، إن السكان شعروا بهزات أرضية في مناطق «باتاجرام» و«سوات» و«كورام» ومناطق مجاورة، حسبما نقلت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية.



وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا، وخرج سكان تلك المناطق من منازلهم، خوفا من الزلزال.

 
 

Advertisements

txt

توابع زلزال سعر الفائدة، قفزة جديدة في أسعار سيارات رينو في أغسطس، تصل إلى 245 ألف جنيه

txt

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سوريا المركز الوطني للزلازل هزات ارضية فلسطين البحر الميت

مواد متعلقة

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان

توابع زلزال الأهلي.. الطبيب النفسي يقترب من اللحاق بسيد عبد الحفيظ.. مصدر يكشف مصير سامي قمصان ويانكون.. وكواليس جديدة في رحيل أبو عبلة

الأكثر قراءة

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، المتهم ذبح زوجته وبناته أثناء نومهم

تنسيق الجامعات 2023، الدليل الكامل في التوزيع الجغرافي والكليات المستثناة من هذا التوزيع

موقف كهربا من المشاركة مع الأهلى بعد قرار الفيفا (فيديو)

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

متحدث الموسيقيين لـ"فيتو": النقابة ستقف وراء آمال ماهر ونسعي لمعرفة نوع المرض الذي تعاني منه

تنسيق الجامعات 2023، مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى الخميس القادم

3 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

إحياء موضة الفيسكيني في الصين بسبب الحر الشديد (صور)

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة شهر أغسطس (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

تفسير رؤية امرأة تلد في المنام وعلاقته بتغير الأوضاع وتعدد مصادر الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية