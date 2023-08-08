3 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، في البيان الصادر عنه اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 هزات أرضية خلال 24 ساعة الماضية.



٣ زلازل تضرب سوريا



وقال المركز الوطني للزلازل، في بيانه الصادر اليوم إنه تم رصد هزتين في شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بقدر 3.9 و2.8 ريختر الساعة 11:09 و11:39و الهزة الثالثة فقد تم رصدها شمال غرب حماة ب 46 كم بقدر 2.5 ريختر الساعة 18:30.



وتشهد دول القارة الآسيوية زلزال وهزات أرضية متكررة، ففي فلسطين تم رصد هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب البحر الميت.



ومن جانبه قال مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الفلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، أن هزة أرضية خفيفة ضربت منطقة وادي عربة في حدود الساعة (08:28) حسب التوقيت المحلي لمدنية القدس، على عمق 13 كم في باطن الأرض.



وأوضح المركز الفلسطيني في بيانه أن الهزة وقعت على خط عرض 30.57 شمالا وخط طول 35.15 شرقا (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا)، موضحا أن هذا النشاط الزلزالي يُعتبر نشاطا طبيعيا لهذه المنطقة.





وفي السياق ذاته ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر مساء يوم الأحد المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.



زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب غرب باكستان



ويوم السبت، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة، مناطق مختلفة من إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان.



وقالت إدارة الأرصاد الجوية في باكستان في البيان الصادر عنها السبت، إن السكان شعروا بهزات أرضية في مناطق «باتاجرام» و«سوات» و«كورام» ومناطق مجاورة، حسبما نقلت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية.







وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا، وخرج سكان تلك المناطق من منازلهم، خوفا من الزلزال.







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