الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

ظهور علامة استفهام
ظهور علامة استفهام في الفضاء تحير العلماء، فيتو

علامة استفهام في الفضاء، ظهور علامة استفهام في الفضاء حيرت العلماء، وأثارت ردود أفعال واسعة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي علامة استفهام، وصفت بأنها "مخيفة" إلى حد ما في أعماق الفضاء.

علامة استفهام في الفضاء تثير جدلًا واسعًا


ظهور علامة استفهام في الفضاء أثار جدلًا واسعًا وحيرة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسر البعض علامة الاستفهام المحيرة في الفضاء بأنها واحدة من أسئلة الكون التي لا تنتهي، في حين رجح البعض ما ذكره العلماء بوجود تصادم بين مجرتين نشأ منه علامة الاستفهام المبهمة في الفضاء، فيما علق آخرين بأنها رسالة من كائنات فضائية لأهل الأرض.

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ظهور علامة استفهام غريبة في الفضاء، فيتو


علق أياد الحمود على ظهور علامة استفهام في الفضاء فقال: " تلسكوب "جيمس ويب" الذي أطلقته ناسا قبل 20 شهر يكتشف وجود علامة استفهام ضخمة في الفضاء السحيق. العلامة موجودة في زوج النجوم الشباب تُسمى "هيربيغ هارو 46/47" وعالِم فلك يقول: لا تتحمسوا كثيرًا أيها البشر، إنها مجرتين قرب بعضهما فقط."
وردت الكاتبة السعودية سعدية مفرح فقالت: "أسئلة الكون التي لا تنتهي أكبر من هذا التكوين الذي يبدو عشوائيا."
وتساءل إيك ياسين قائلًا: "يعني سبحان الله قدرت تكتشف ثقوب سوداء ومجرات على شكل علامة استفهام في الفضاء السحيق ولحد الآن مازالت عاجزة عن اكتشاف سطح القمر ولا المريخ الأقرب للأرض؟!.. وهذا اللي استقبل الضوء من بعيد وقدر يلتقط الصور من بعيد ما قدر يلتقط صور الكوكب والقمر من قريب؟! سبحان الله فسروا علامة؟ البعيدة وما قدروا يفسروا طبيعة المريخ القريبة"

التليسكوب العملاق "جميس ويب"


أما علاء إلكا فقال: "صورة متداولة بقوة على مواقع التواصل.. قام بالتقاطها التليسكوب العملاق "جميس ويب" قبل فترة (تم التحقق منها، وهي موجودة على حساب James Webb في منصة فليكر) سبب التداول هو وجود علامة استفهام تظهر بوضوح بين المجرات والنجوم. عدد من الخبراء يقول أنها على الأرجح مجرد مجرتين قرب بعضهما.."

سبب ظهور علامة الاستفهام في الفضاء، فيتو


في حين علق حمودي سليمان الفارسي فقال: "رسالة من الفضائيين قصدهم "من أنتم؟"
ورد إياد أبو العز دوحان قائلًا: "هاي يمكن رساله من اخوانا الفضائيين بقولو للكرويين ماذا تريدون"

وفسرت سولا الإسلاما ظهور علامة استفهام في الفضاء فقالت: " اهل السماء يتعجبون من أهل الأرض"
وعلق محمد فرج الله فقال: "هو بس الفضاء بيسأل: عاوزة منا ايه يا ناسا؟"
وقال مأمون رحيم: "هذا سؤال سماوي"

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء


أما حسين محمد منخي فرد قائلًا: "العلماء يعتقدون أن هذا الشكل ناتج من تصادم مجرتين"
وقال أشرف البرديسي "ما يحدث في الفضاء هذه الأيام أغرب يفوق تصورات البشر."
ورد ميشا ديدو حميد فقال: "ان شاء الله تكون كائنات فضائية"

ظهور علامة استفهام واضحة في الفضاء، فيتو


أما محمد الغنام فقال: "عادي وارد جدًا أننا نلاقي من ضمن أشكال ملايين المجرات شكل مألوف لينا كبشر أيه الغريب ف ده..."
وفسر ياسر العتيبي ظهور علامة استفهام في الفضاء فقال: "شيء لا يصدق.. تمكن  تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا من رصد علامة استفهام وسط الفضاء... في صورة عالية الدقة لزوج من النجوم التي تتشكل بنشاط وتعرف بالاسم هيربيج-هارو 46/47. وتقع هذه النجوم على بعد 1470 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة فيلا، وفي الخلفية هذه الصورة يظهر جسم على شكل علامة استفهام هائلة في الكون."

تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكشف المجرات


وتابع العتيبي فقال: "يعتقد العلماء أن الجسم المشكوك بشكل يشبه علامة الاستفهام على الأرجح يعد بجانب جغرافيًا بعيدًا أو ربما هما اثنتان من الكواكب المتفاعلة التي تسببت في تشوه الشكل. ولكن لغاية الآن لم يتمكن  العلماء من معرفة ما هذا الشيء. يشير اللون الأحمر للجسم في صورة تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى أنه بعيد جدا. ربما يكون هذا الاكتشاف هو المرة الأولى التي يرصد فيها الفلكيون مثل هذا الجسم، ويحتاج المزيد من البحث لتحديد طبيعته."

علامة استفهام مخيفة في الفضاء، فيتو


يذكر أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي كشف علامة استفهام مخيفة إلى حد ما في أعماق الفضاء، بحسب علماء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"،  بالقرب من زوج من النجوم يسمى هيربيج هارو 46/47.
والمعروف أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو أكبر وأقوى تلسكوب تم إطلاقه في الفضاء على الإطلاق، حيث يمكنه رؤية المجرات التي كانت موجودة فقط، على بُعد بضع مئات الملايين من السنين بعد الانفجار العظيم، بحسب "ديلي ميل".

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