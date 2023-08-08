الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انطلاق حملة غسيل شبكات مياه الشرب بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس

انطلاق حملة غسيل
انطلاق حملة غسيل شبكات مياه الشرب، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن البدء في بخطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز ومناطق إقليم " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات. 

دورات تدريبية خاصة بمنظومة تراخيص المحال التجارية  للعاملين بالمراكز التكنولوجية في الإسماعيلية

رئيس مياه القناة: مستمرون في تطهير مآخذ محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

غسيل الشبكات 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه أعمال غسيل شبكات مياه الشرب تأتي بالتنسيق الكامل بين فرع شركة مياه الشرب ورؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين، بمحافظات القناة الثلاث. 

Advertisements

 

جهود فرق العمل في الشبكة 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مؤكدًا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.  

 

تقديم بيان أحصائي 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية"  يوميًا على مدار الـ 24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة. 

 

تكثيف المرور 

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيي وعمال الشركة، بمحافظات القناة بتكثيف المرور بصفة دورية ومنتظمة لجميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الشبكات غسيل الشبكات مياة القناة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي جودة المياه

مواد متعلقة

دورات تدريبية خاصة بمنظومة تراخيص المحال التجارية  للعاملين بالمراكز التكنولوجية في الإسماعيلية

رئيس مياه القناة: مستمرون في تطهير مآخذ محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من شبكات 3 عمارات بمدينة المستقبل

رئيس مياه القناة: انقطاع الكهرباء لا يؤثر على تشغيل المحطات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الأكثر قراءة

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، المتهم ذبح زوجته وبناته أثناء نومهم

تنسيق الجامعات 2023، الدليل الكامل في التوزيع الجغرافي والكليات المستثناة من هذا التوزيع

موقف كهربا من المشاركة مع الأهلى بعد قرار الفيفا (فيديو)

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

متحدث الموسيقيين لـ"فيتو": النقابة ستقف وراء آمال ماهر ونسعي لمعرفة نوع المرض الذي تعاني منه

تنسيق الجامعات 2023، مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى الخميس القادم

3 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

إحياء موضة الفيسكيني في الصين بسبب الحر الشديد (صور)

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة شهر أغسطس (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

تفسير رؤية امرأة تلد في المنام وعلاقته بتغير الأوضاع وتعدد مصادر الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية