الدوري الإنجليزي، تستعد فرق البريميرليج لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أيام قليلة وسط ترقب من جميع عشاقه حول العالم.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي يوم الجمعة المقبل بمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي.



ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ومنافسه بيرنلي يوم الجمعة المقبل، في الساعة 10 مساءً، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي.

وتنقل قناة بي إن سبورت بريميوم 1 مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد

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مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي



الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

وفاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره دارمشتات الألماني بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم امس الإثنين، في آخر تجارب الريدز قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

وسجل لفريق ليفربول، محمد صلاح في الدقيقة 5، ديوجو جوتا في الدقيقة 8، لويس دياز في الدقيقة 59، بينما سجل ماتياس هونساك هدف دارمشتات في الدقيقة 10.

عرض الاتفاق واتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشفت صحيفة “ذا صن” أن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، يضغط على إدارة النادي من أجل التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة أن الراتب الذي سيقدمه الاتفاق السعودي سيكون أعلى بكثير، وكذلك قيمة الصفقة بالنسبة لليفربول.

وعلى الرغم من تصريحات رامي عباس وكيل اللاعب إلا أن جيرارد يصر على ضم صلاح ورفع العائد المادي للصفقة.

فيما علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول، على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.

ليفربول ودارمشتات، فيتو

وكانت تقارير صحفية سعودية، ذكرت في الساعات الأخيرة، أن اتحاد جدة عرض على الدولي المصري 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ناديه ليفربول.

يذكر أن النجم المصري يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، ويستعد حاليا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بسبب خروجه من المربع الذهبي للبريميرليج في الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية عن عرض جديد للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول من الدوري السعودي، بعد عرض اتحاد جدة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم اتحاد جدة، عرضا ضخما لاستقدام محمد صلاح بعد الخروج من ربع نهائي البطولة العربية، لتعزيز صفوفهم للحفاظ على لقب الدوري السعودي، والمنافسة على دوري أبطال آسيا.

وكانت جريدة الرياضية السعودية أكدت إن نادي اتحاد جدة السعودي طلب التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في الصيف الحالي.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الإثنين: "الاتحاد السعودي يقدم عرضًا للتعاقد مع محمد صلاح براتب 180 مليون جنيه إسترليني لمدة موسمين".

وأضافت: "النادي السعودي سيقدم عرضا بـ60 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول من أجل شراء الجناح المصري".

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