الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

في عيد ميلاده الـ26 بطولات كريم نيدفيد مع الأهلى

كريم نيدفيد، فيتو
كريم نيدفيد، فيتو

الأهلى، احتفل كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  اليوم بعيد ميلاده السادس والعشرين فهو من مواليد الثامن من أغسطس من العام 1997 بمحافظة القاهرة.

ويعد كريم نيدفيد أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حيث تم تصعيده الى الفريق الأول في عام 2015 بناء على رغبة المدرب الأسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلى السابق قبل أن تتم إعارته الى نادي حرس الحدود الذي لعب في صفوفه لمدة موسم واحد ثم انتقل فريق وادى دجله لمده عام على سبيل الإعارة حتى عاد إلى القلعه الحمراء في عام 2017 واستمر حتى نهاية عام 2021 الذى شهد انتقاله إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى سى بعقد إعارة ممتد لمدة موسمين قبل أن يعود مجددا إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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إصابة كريم نيدفيد


وتعرض كريم نيدفيد للإصابة بقطع في غضروف الركبة في شهر ابريل من عام 2019 واستمرت فترة غيابه عن الأهلى اكثر من عامين بسبب تجدد إصابته مرة أخرى.

بطولات كريم نيدفيد مع الأهلي


ورغم الإصابة الطويلة إلا أن كريم نيدفيد توج مع الأهلى بحكم تواجده داخل القلعة الحمراء بثلاث بطولات للدورى الممتاز ويطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى الى جانب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين في عامى 2020و2021 وكذلك بطولة كأس السوبر الأفريقي 2020.

 

مع فيوتشر إف سي


الجدير بالذكر أن كريم نيدفيد نجح في الحصول على بطولة كأس الرابطة للأندية مع فريق فيوتشر إف سى في الموسم قبل الماضي وذلك بعد الفوز على فريق غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5-1.

 

تدريبات بدنية للاعبو الأهلى

 

من ناحية أخرى يخوض لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف الحالية تدريبات بدنية منفردة خلال الإجازة التي حصل عليها الجميع بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقالت مصادر داخل الفريق إن أندويا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وضع تدريبات خفيفة يؤديها اللاعبين بشكل منفرد على هامش الاجازة التي حصل عليها الفريق للحفاظ على الأوزان. 

ويعود الأهلي إلي تدريباته يوم ٢٤ أغسطس الجاري لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد. 

قال مصدر داخل الأهلي إن المهاجم الأجنبي الجديد قد يتواجد في معسكر الإعداد الخارجي بالفريق استعدادا للموسم الجديد. 

أضاف: المفاوضات مستمرة ونسعى لحسم الأمر قبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي من أجل ضمان تواجد اللاعب معنا منذ بداية المعسكر. 

وأوضح:حال تأخر حسم الصفقة فقد ينضم اللاعب الأجنبي (المهاجم) إلى المعسكر مباشرة ويلحق بالبعثة. 

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب أكرم توفيق لاعب الفريق إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد بعد أن اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.

يخوض لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف الحالية تدريبات بدنية منفردة خلال الإجازة التي حصل عليها الجميع بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقالت مصادر داخل الفريق إن أندويا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وضع تدريبات خفيفة يؤديها اللاعبين بشكل منفرد على هامش الاجازة التي حصل عليها الفريق للحفاظ على الأوزان. 

ويعود الأهلي إلي تدريباته يوم ٢٤ أغسطس الجاري لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد. 

قال مصدر داخل الأهلي إن المهاجم الأجنبي الجديد قد يتواجد في معسكر الإعداد الخارجي بالفريق استعدادا للموسم الجديد. 

أضاف: المفاوضات مستمرة ونسعى لحسم الأمر قبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي من أجل ضمان تواجد اللاعب معنا منذ بداية المعسكر. 

وأوضح:حال تأخر حسم الصفقة فقد ينضم اللاعب الأجنبي (المهاجم) إلى المعسكر مباشرة ويلحق بالبعثة. 

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب أكرم توفيق لاعب الفريق إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد بعد أن اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط ال

 

 

 

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