الأهلى يحسم مصير والتر بواليا خلال ساعات

الأهلى، كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن النادى الأهلى سوف يحسم مصير الكونغولي والتر بواليا خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال شوبير إن هناك اتجاه داخل النادى الأهلى بقيد والتر بواليا في قائمة الانتظار حتى وصول عرض مناسب لشرائه خلال الفترة المقبلة.

وواصل شوبير تصريحاته فيما يخص أحمد القندوسى أن اللاعب سوف يغادر الى الدوري الجزائري على سبيل الإعارة وذلك نظرا لوجود رغبة لدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بالتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد الأمر الذي يجعل استمرار القندوسى صعب نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب داخل الفريق.

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طلب الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي فسخ عقده بالتراضي بعد عودته لصفوف الفريق.

ويرغب بواليا في الرحيل مجانا عن الأهلي بفسخ تعاقده رسميا بالتراضي بعد تأكيدات كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعدم الحاجة إلي جهود اللاعب حيث رفض اللاعب فكرة الإعارة مجددا.

تدريبات بدنية للاعبو الأهلى

من ناحية أخرى يخوض لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف الحالية تدريبات بدنية منفردة خلال الإجازة التي حصل عليها الجميع بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقالت مصادر داخل الفريق إن أندويا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وضع تدريبات خفيفة يؤديها اللاعبين بشكل منفرد على هامش الاجازة التي حصل عليها الفريق للحفاظ على الأوزان.

ويعود الأهلي إلي تدريباته يوم ٢٤ أغسطس الجاري لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

قال مصدر داخل الأهلي إن المهاجم الأجنبي الجديد قد يتواجد في معسكر الإعداد الخارجي بالفريق استعدادا للموسم الجديد.

أضاف: المفاوضات مستمرة ونسعى لحسم الأمر قبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي من أجل ضمان تواجد اللاعب معنا منذ بداية المعسكر.

وأوضح:حال تأخر حسم الصفقة فقد ينضم اللاعب الأجنبي (المهاجم) إلى المعسكر مباشرة ويلحق بالبعثة.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب أكرم توفيق لاعب الفريق إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد بعد أن اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.

يخوض لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف الحالية تدريبات بدنية منفردة خلال الإجازة التي حصل عليها الجميع بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقالت مصادر داخل الفريق إن أندويا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وضع تدريبات خفيفة يؤديها اللاعبين بشكل منفرد على هامش الاجازة التي حصل عليها الفريق للحفاظ على الأوزان.

ويعود الأهلي إلي تدريباته يوم ٢٤ أغسطس الجاري لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

قال مصدر داخل الأهلي إن المهاجم الأجنبي الجديد قد يتواجد في معسكر الإعداد الخارجي بالفريق استعدادا للموسم الجديد.

أضاف: المفاوضات مستمرة ونسعى لحسم الأمر قبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي من أجل ضمان تواجد اللاعب معنا منذ بداية المعسكر.

وأوضح:حال تأخر حسم الصفقة فقد ينضم اللاعب الأجنبي (المهاجم) إلى المعسكر مباشرة ويلحق بالبعثة.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب أكرم توفيق لاعب الفريق إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد بعد أن اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط ال