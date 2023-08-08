أوليڤر ويهودي مالطة وأحدب نوتردام، 5 عروض في برنامج المهرجان القومي للمسرح اليوم

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، عددا من العروض المسرحية ضمن فعالياته اليوم الثلاثاء، وذلك على مجموعة من مسارح القاهرة والجيزة مجانا للجمهور.

وتضم قائمة العروض اليوم كل من "يهودي مالطة" للمخرج محمد مرسي ويعرض في تمام السادسة مساء على مسرح السامر بالعجوزة، و"ماهاجوني" للمخرج مصطفى عامر ويعرض في تمام الثامنة مساء على مسرح معهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

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ويعرض أيضا مسرحية "أوليڤر" للمخرج حازم أحمد في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع قصر العيني، و"أحدب نوتردام" للمخرج أحمد طارق في تمام العاشرة مساء على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، و"جوه الصندوق للمخرج إسلام إمام في تمام العاشرة مساء على مسرح قصر الأمير طاز.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.