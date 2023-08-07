تعرف على خطر الإصابة بهشاشة العظام (فيديو)

قال الدكتور تامر أبو هميلة، أستاذ العظام، إن هناك ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة بمرض هشاشة العظام، وكان أبرز أسباب الإصابة بأمراض الهشاشة للفئة الكبيرة لمن تخطي سن الـ60، ويمكن أن يأتي لفئة الصغار ولكن له مسمى آخر وهو مرض الكساح، والأكثر شيوعا هو من يصيب الكبار، خاصة فئة السيدات عند انقطاع الطمث لدى السيدات، يبدأ يحدث نقص في كثافة العظام بنسبة 3% كل عام.

وأوضح الدكتور تامر أبو هميلة، أستاذ العظام، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “إكسترا نيوز”، أن هشاشة العظام تعد اللص الصامت، وليس له أعراض، مشيرا إلى أنه لا يتم إكتشاف هذا المرض إلا عندما يفحصه المريض، لافت إلى أن مرض هشاشة العظام يأتي

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وجدت دراسة نُشرت في عام 2022 أن من فوائد البابونج؛ أنه يساعد في الحماية من هشاشة العظام، فيمكن أن تساعد التأثيرات المضادة للأكسدة للفلافونويد الموجودة في البابونج في الوقاية من هشاشة العظام عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

التقليل من الالتهابات

الالتهاب هو رد فعل الجهاز المناعي لمحاربة العدوى، ويحتوي البابونج على مركبات قد تقلل من الالتهابات.

منع تكون الخلايا السرطانية

تشير بعض الدراسات إلى أن شاي البابونج يستهدف الخلايا السرطانية، ويمنع تكون ونمو تلك الخلايا في المقام الأول.

أشارت نتائج الاختبارات المعملية إلى أن المركبات الموجودة في البابونج قد تساعد في منع نمو الورم الدبقي وسرطان الكبد وسرطان عنق الرحم وسرطان الدم.