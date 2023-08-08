الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

تشكيل لجنة انضباط لمتابعة الأعمال بمركز باريس بالوادي الجديد (صور)

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة باريس، ڤيتو

أجري عبدالناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه باريس بمحافظة الوادي الجديد، جوله تفقديه داخل المدينه لمتابعة كافة القطاعات الخدمية التي توفر الخدمة المقدمة على أعلى مستوى لتحقيق حياة كريمة للمواطن، وذلك في إطار متابعة القطاعات الميدانية، وطبقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.


شملت جولة رئيس مركز باريس، متابعة منافذ بيع السلع والخضروات والفاكهة، وشدد علي التجار بوضع أسعار السلع لتكون واضحه للمواطنين مع عدم زياده الاسعار بمنفذ  الوحدة المحلية بميدان المثلث مع وضع هامش ربح بسيط لخدمه المواطنبن ٠

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وتضمنت جولته تفقد الشوارع التي تم رصفها سواء بجوار مدرسه التمريض أو شوارع داخل الكتله السكنية، موجهًا الشكر للعاملين بالوحده المحليه الذين قامو بدهان بعض المطبات الصناعيه ووجه بدهان باقي المطبات الصناعيه، ثم قام بمتابعه محطات الصرف الصحي الفرعيه الشماليه وأطمأن علي انتظام سير العمل بالمحطة، ثم توجه الي محطه الصرف الصحي بالمعالجة وقام بتحويل فني تشغيل المحطه لعدم انضباطه بالعمل.

وحذر رئيس مركز ومدينة باريس، الجميع من ترك محل عملهم خلال فتره الوردية أو ساعات العمل بدون تصريح مسبق سواء بالمرافق أو بالديوان.

و كلف رئيس مركز باريس، الشئون القانونيه بالمركز بتشكيل لجنه تسمي لجنه الإنضباط الإداري لمتابعة الأعمال بالمدينة والقري وسيتم مرورها وخطوط سير عملها منه شخصيا علي أن تقوم بعرض تقرير مفصل بعد المرور.

وأكد رئيس المركز على ضرورة التعاون المستمر بين جميع الإدارات الخدمية مع مجلس المدينة لتحقيق أعلى مستوى خدمى يقدم للمواطن، وأنه على استعداد لإزالة أي عقبات تقف أمام مصلحة المواطن والسعى من أجل تقديم أعلى مستوى خدمة للمواطن.

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