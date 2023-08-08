الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

بساتين الأقصر: زراعة النخيل صناعة واستثمار دائم

النخيل بمحافظة الأقصر،
النخيل بمحافظة الأقصر، فيتو

قال الدكتور باسم وليم بولس، مدير الإدارة العامة للبساتين بمديرية الزراعة بالأقصر، أن محافظة الأقصر تتميز بجودة زراعة جميع أنواع النخيل بسبب مناسبة جوها لزراعته، لذلك خلال الفترة الحالية التي يقترب فيها جني الثمار "التمر"، على المزارعين الحفاظ ري النخيل، مؤ كدا على أن الري يكون في فترات الليل للحفاظ على المياه، وننصح جمع الثمار التي نضجت مبكرا حتى لا تصيب باقي المحصول بذبابة الفاكهة.

وأضاف  مدير الإدارة العامة للبساتين بمديرية الزراعة بالأقصرفي تصريحات خاصة ل"بوابة فيتو"، أن مديرية الزراعة بتعليمات ومتابعة المهندس رفعت محمد محمد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، يتم عقد حملات توعية دائمة، لنشر أهمية زراعة النخيل، لما له من أهمية أقتصادية كبرى، مقابل جهد بسيط، مقارنة بالمحاصيل والزراعات الأخرى التي تحتاج إلى جهد وعناية وتكاليف قد لا توازي أرباح الإنتاج،لذلك النخيل صناعة واستثمار دائم.

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وتابع مدير الإدارة العامة للبساتين بمديرية الزراعة بالأقصر، أن مديرية الزراعة تعمل دائما على مكافحة أمراض النخيل، والسبق في القضاء على أي آفة قد تضر النخيل، لأن ذلك يعد أبسط  طريقة للحصول على منتجات النخيل من التمور المحلية التي يتم تصديرها للعالم أجمع وليس فقط للإستفادة منها محليًا.

ولفت مدير الإدارة العامة للبساتين بمديرية الزراعة بالأقصر، أن النخيل يدخل في العديد من الصناعات التكاملية الحديثة منها على سبيل المثال وليس الحصر الوصول إلى منتج قهوة من نواة التمر، بالإضافة إلى الغذاء الكامل من تمر النخيل وفوائده التي لا حصر لها، واستخدام النخيل بأجمعه كمصدات للرياح ودخول جريد النخيل في صناعات أهمها الصناعات الخشبية.

وأشار مدير الإدارة العامة للبساتين بمديرية الزراعة بالأقصر، أنه تم مكافحة سوسة النخيل على مدار الشهور الماضية، سواء وفقا للبلاغات المقدمة من المزارعين، بجانب عمل مديرية الزراعة المستمر في المكافحة ضد الأمراض والأفات الحشرية الضارة،وأيضا  مكافحة مزارع النخيل الكبرى المتواجدة في محافظة الأقصر،مع مراعاة المدن  بمحافظة الأقصر التي يتواجد بها زراعة كثيفة المحصول من النخيل،و يتم أيضا توعية المزراعين بالاهتمام بزراعة النخيل والحفاظ عليها دون قطعها، حيث يتم الحصول من النخلة الواحدة على أكثر من 100‪ كيلو تمر وهناك انواع تصل إلى 150‪ كيلو، لأنه يجود في الأقصر جميع أنواع النخيل السكوتي والمجدول والبرحي وملكابي والخلاص والسيوي.

واختتم مدير الإدارة العامة للبساتين بمديرية الزراعة بالأقصر، أن استعدادا لشهر رمضان الكريم، يتم تجفيف التمر بالطرق العادية المشهورة في مدن مثل أرمنت وإسنا، التي تعتمد على أشعة الشمس. 

 

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