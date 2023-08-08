ضبط 16 كجم سن الفيل وكمية من المخدرات بحوزة راكبين في مطار القاهرة (صور)

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من قطع العاج وضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات.

ضبط كمية من العاج بحوزة راكب بمطار القاهرة

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف أمير محمود أحمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا مما أسفر عن ضبط قطع من العاج (سن الفيل) بوزن ١٦ كيلوجرامًا.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

وأفاد تقرير الدكتور محمد مصطفى وهدان طبيب الحياة البرية بإدارة الطب البيطري بالمطار بأنه محظور حيازتهم وتداولهم طبقا للقرار الوزاري رقم ١١٥٠ لسنة ١٩٩٩ المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية هذا النوع بملحق ١ بالاتفاقية.

ضبط مخدرات بحوزة راكبة في مطار القاهرة

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الرحلة القادمة من برشلونة حيث تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات بلغ عددها ووزنها ١٣ كيسًا ورقيًّا بهم عشب نبات الماريجوانا بوزن ٨٥ جرامًا و٣ عبوات بهم نفس المخدر بوزن ٤٥ جرامًا وكيس به بذرة لنبات الماريجوانا بوزن ٣ جرامات و٢ كارت بكل منهم زجاجة بهم ٣ بذور لذات المخدر بوزن ٢٨ جرامًا وعلبة صفيح بها قطعة معدنية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة وكيس شفاف بداخله مواد مخدرة ومصاصة مخلوطة بمخدر الماريجوانا بإجمالي ٢٣ عبوة.



تم الضبط بواسطة كل من وليد جمال مأمور اللجنة الجمركية وأحمد جمال رشدي في التفتيش اليدوي ومن الفحص بالأشعة عبد الله شحاته مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم تحت إشراف أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك



أمر أيمن شملول مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول.

كما أمر أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب والراكبة كل الي النيابة المختصة.