أسباب الإصابة بالغرغرينا وطرق الوقاية منها

الغرغرينا، مشكلة صحية تواجه المصابين بمرض السكري وأمراض الأوعية الدموية وتحدث الغرغرينا نتيجة وجود مشاكل في تدفق الدم.

ومن الممكن أن تموت أنسجة الجسم، وبالتالي تظهر الغرغرينا في مناطق مختلفة من الجسم.

الغرغرينا في القدمين،فيتو

وتحدث عادة الغرغرينا في الأطراف مثل أصابع اليدين والقدمين والأطراف ولكن يمكن أيضًا أن تصيب الغرغرينا الأعضاء والعضلات وذلك وفقا لموقع Web MD.

وفي التقرير التالي ترصد فيتو أنواع الغرغرينا وطرق الوقاية منها:



غرغرينا،فيتو

عوامل خطر الإصابة بالغرغرينا

إن العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بالغرغرينا تكمن في الأسباب والأمراض التي تقلل من تدفق الدم بما في ذلك مرض السكري وتصلب الشرايين والتدخين وضعف الجهاز المناعي بالإضافة إلى التعرض لخدمة أو إصابة خطيرة.



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أنواع الغرغرينا

هناك نوعان رئيسيان من الغرغرينا وهم الغرغرينا الجافة وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بأمراض الأوعية الدموية والسكري وأمراض المناعة الذاتية.

وتصيب الغرغرينا الجافة اليدين والقدمين والسبب في ذلك ضعف الدورة الدموية وعادة لا يكون المريض مصابًا بعدوى لكن الغرغرينا الجافة يمكن أن تؤدي إلى الغرغرينا الرطبة إذا أصيبت بالعدوى.



ويحدث النوع الثاني الغرغرينا الرطبة غالبا بسبب العدوى ويمكن أن يؤدي ذلك النوع من الغرغرينا إلى حدوث حروق أو الصدمات التي يتم فيها سحق جزء من الجسم أو ضغطه إلى قطع إمداد الدم إلى المنطقة بسرعة مما يؤدي إلى موت الأنسجة وزيادة احتمالات الإصابة بالعدوى.

وتشمل أنواع الغرغرينا الرطبة: الغرغرينا الداخلية وهي الغرغرينا التي تصيب الأعضاء الداخلية وعادة تكون مرتبطة بعضو مصاب مثل الزائدة الدودية أو القولون .



الغرغرينا الغازية:الغرغرينا الغازية نادرة ولكنها خطيرة وتحدث عندما يصاب الشخص بعدوى في أعماق جسمه مثل العضلات أو الأعضاء الداخلية وتتسبب الغرغرينا الغازي في شحوب الجلد لدى المريض الذي إذا ضغط عليه سوف يصدر صوت طقطقة وفي حالة إذا أهمل المريض العلاج يمكن أن تكون الغرغرينا الغازية مميتة في غضون 48 ساعة.

أعراض الغرغرينا

إن من أعراض الغرغرينا تحول لون الجلد إلى الأزرق أو الأسود والشعور بألم تورم في المنطقة المصابة خدر وبرودة في الجلد بالإضافة إلى الحمى والشعور بالتعب ومن ضمن الأعراض ظهور بثور أو تقرحات مصاحبة بإفرازات صديدية كريهة الرائحة وعند الضغط على المنطقة المصابة يظهر صوت طقطقة.



طرق الوقاية من الغرغرينا

وتشمل أفضل طرق الوقاية من الغرغرينا هي اهتمام الشخص بظروفه الصحية فإذا كان مصابا بداء السكري عليه أن يحافظ على مستويات السكر في الدم لديه وأن يفحص يديه وقدميه وساقيه بانتظام بحثًا عن علامات الإصابة أو بطء التئام الجروح أو مشاكل جلدية أخرى.

ولابد أن ينتبه الشخص إلى جروحه ويحصل على الرعاية الطبية على الفور إذا رأى علامات العدوى ومن ضمن نصائح للوقاية من الغرغرينا هي عدم التدخين لأنه يمكن أن يتسبب التبغ في تلف الأوعية الدموية.

