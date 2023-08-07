دوري المحترفين، رئيس نادي دكرنس يهدد بالاستقالة والانسحاب من الدوري

دوري المحترفين، هدد الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس أحد أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة المصري، بتقديم استقالته من رئاسة النادي، إلى جانب انسحاب ناديه من دوري المحترفين “القسم الثاني أ” في حال إصرار اتحاد الكرة على تطبيقه في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وكتب الخضر إبراهيم على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقا على تسريبات خرجت من اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، مع ممثلي عدد من أندية الجمعية العمومية.

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رئيس نادي دكرنس يهدد بالإستقالة، فيتو

دكرنس يهدد بالانسحاب من الدوري

كتب الخضر إبراهيم "هالنا ما نما إلى علمنا من قرارات مسربة من اجتماع #اتحاد_الكرة المنعقد الآن بشأن مسابقة دوري المحترفين والتي نرفضها جملة وتفصيلًا، وهى تؤكد على وجود شبهة مجاملات فى تلك القرارات المزمع اتخاذها والتي لا تنم إلا عن فقدان الحيادية فى اصدار القرارات والتخبط فى إدارة المنظومة الكروية.

وأؤكد أننا نتدارس فيما بيننا اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال صدق تلك التسريبات وأولها هو #انسحاب #نادى_دكرنس_الرياضى من مسابقة الدوري واستقالتي من رئاسة مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى واستقالة أعضاء مجلس الإدارة، اعتراضا على ما يتخذه اتحاد الكرة من قرارات عشوائية، كما أن أندية أخرى متضامنة ستتخذ قراراتها فى هذا الشأن أيضا.

وفي النهاية ما زال يحدونا الأمل ألا تكون تلك القرارات المسربة هي القرارات التى سينتهى إليها اتحاد الكرة والتى ستؤدى إلى عواقب وخيمة على الكرة المصرية.

إفتكاسات اتحاد الكرة

واصل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قراراته العشوائية غير المدروسة، بعدما كشف عن نظام الصعود والهبوط من القسمين الثاني والثالث إلى الدوري الممتاز.

وخلال جلسة جمعت اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة مع عدد من أندية القسمين الثاني والثالث، تم الاتفاق بين المجتمعين على أن يتأهل فريقين مباشرة من دوري القسم الثاني أ إلى الدوري الممتاز مباشرة، على أن يتأهل فريق واحد فقط من دوري القسم الثاني ب (دوري القسم الثالث) إلى الدوري الممتاز، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم حول العالم.

تطبيق دوري المحترفين

وقرر اتحاد الكرة في اجتماعه ظهر اليوم تطبيق دوري المحترفين رسميا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، وتم الاتفاق على تطبيق نظام جديد لأول مرة في الصعود للدوري الممتاز.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

قرارات اتحاد الكرة

تبادل الاتهامات بين بيريرا ومجلس الجبلاية

كان البرتغالي فيتور بيريرا وصلته الكثير من المعلومات في الفترة الماضية، عن أن وسائل الإعلام تشن ضده حملة هجوم ضارية وتطالب برحيله عن لجنة الحكام وتوفير ألاف الدولارات التي يتقاضاها من أموال الدولة، خاصة أن مستوى التحكيم في تراجع مستمر، الأمر الذي أغضب بيريرا كثيرا من أعضاء مجلس حيث يعتبرهم الخواجة سببا كبيرا فيما يشهده التحكيم المصري من أزمات بسبب ضغط مباريات الدوري خلال الفترة الماضية، وهو ما حرمه من إقامة معسكرات تدريبية للحكام وعقد محاضرات عملية ونظرية للارتقاء بمستوى الحكام، إلى جانب الأزمة الكبرى المتمثلة في عجز مجلس الجبلاية في صرف مستحقات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم المنقضي.