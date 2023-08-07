الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ابنة طلعت زكريا ترد على شائعة وفاة والدها مقتولا (فيديو)

طلعت زكريا، فيتو
طلعت زكريا، فيتو

طلعت زكريا، ردت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنانة الراحل طلعت زكريا، علي ما يشاع ويتردد بشأن وفاة والدها مقتولا.

فيديو طلعت زكريا

وقالت إيمي طلعت زكريا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع علي قناة "دي ام سي":"لقيت فيه فيديو علي السوشيال ميديا محتواه زعم إن طلعت زكريا مات مقتول فدخلت علقت وقلت الكلام ده مش صح ومش مظبوط لقيت الأدمن بتاع الفيديو عمل ليا بلوك، فتواصلت مع مباحث الإنترنت في مديرية أمن الجيزة وحررت محضر ومشيت في الإجراءات وبالفعل الفيديو اتشال مع علي الفيس بوك".
 

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محضر ضد مروج شائعة وفاة طلعت زكريا مقتولا

وتابعت:"قمت بإثبات حالة فيديو ترويج شائعة وفاة والدي مقتولا، في المحضر اللى قمت بتحريره، وفوجئت بالأدمن المسئول عن الفيديو دخل علي الصفحة عندي وقاللي إن هدفه الناس تترحم علي طلعت زكريا فقلت له تترحم ازاي وانت مطلعه انه مات مقتول، دي حملة ممنهجة علي الفن والفنانين المصريين ومطلعين كل الفنانين ميتين مقتولين ده أمر لا يعقل".
 


 

إيمي طلعت زكريا لفيتو: بعض الصفحات شوهت صورة والدي بالذكاء الاصطناعي وطلعوه مقتول

إيمي طلعت زكريا تقدم بلاغًا لمباحث الإنترنت ضد صفحات للتشهير بوالدها

 

انتقاد إيمي طلعت زكريا لـ أولاد حريم كريم 


وكانت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا انتقدت في وقت سابق صناع فيلم أولاد حريم كريم، الذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم حريم كريم للفنان مصطفى قمر، مؤكدة أن فكرة الفيلم غير مبتكرة ومبنية على نجاح الجزء الأول.

وقالت “إيمي” من خلال حسابها الشخصي علي موقع “فيس بوك”: “مع احترامي وتقريري لكل صناع العمل  ليه يكون عندنا العمل  ناجح مصممين نقضي عليه بأجزاء ثانية بعد سنين طويلة”.

وأضافت: “خصوصًا أنه بيكون ناجح بأبطاله الأساسين اللي معظمهم مش موجود في الجزء الجديد ليه مش بنبتكر أفكار جديدة   تعمل عمل ناجح وأقوى من دا مفيش حد بديل لحد”.

فيلم أولاد حريم كريم

والفيلم يعد الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي عُرض في 2005، وتكشف الأحداث تطورات في حياة البطل كريم الذي يلعب دوره مصطفى قمر بعد مرور كل هذه السنوات.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

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