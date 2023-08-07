الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مختار جمعة يوجه رسالة للرئيس السيسي قبل افتتاح مسجد السيدة نفيسة غدا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،فيتو

تفتتح وزارة الأوقاف غدا الثلاثاء مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنه.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ‏بعد مسجدي الحسين وعمر بن العاص وغيرهما من المساجد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها في أبهى حلله، مصر في خدمة بيوت الله عز وجل.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لعنايته بعمارة بيوت الله عز وجل  قائلا: جعل الله ما تقدمون لعمارة بيوته في ميزان حسناتكم وجعله خيرا وبركة لمصرنا العزيزة.

Advertisements

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسلطان "مفضل سيف الدين" ضيفًا عزيزًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، ومثمنًا الدور المقدّر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، فضلًا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل.

من جانبه؛ أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر، مثمنًا ما تتمتع به تحت قيادة الرئيس من تعزيز للمواطنة على أساس التسامح الديني والتعايش السلمي، بما يكفل للجميع مناخًا مستقرًا للسلام الاجتماعي، ومشيدًا بإيمان الرئيس بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وانفتاح مصر على كافة الأديان والطوائف، استنادًا إلى تاريخ شعبها العريق وحضارته الفريدة وفهمه الصحيح للدين.

كما أشاد سلطان البهرة بما يلمسه تحت قيادة الرئيس من تقدم مستمر في مصر، وبالإنجازات التنموية التي تتحقق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دور مصر الفاعل على الساحتين الدولية والإقليمية، ودعمها لقضايا العالم الإسلامي، معربًا عن صادق دعواته للشعب المصري بدوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وقام الرئيس بمنح السلطان "مفضل سيف الدين"، سلطان البهرة، وشاح النيل، تقديرًا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث .

 

 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي با سم رئاسة الجمهورية وزير الأوقاف مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها مسجد السيدة نفيسة

مواد متعلقة

7 مرات يوميا، دعاء مضمون لجلب الرزق والبركة

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير"

اذاعة سورة الكهف بصوت كبار القراء بمركز مصر الثقافي الإسلامي

الأكثر قراءة

القضية تمتد عاما آخر، شبانة يفجر مفاجأة بشأن مهلة فيفا لـ كهربا

هبوط جديد يضرب الذهب مساء الاثنين 7-8-2023، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة

ابنة طلعت زكريا ترد على شائعة وفاة والدها مقتولا (فيديو)

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

تامر أمين يكشف مفاجأة عن علاقة كولر بسيد عبد الحفيظ

محاولة اغتيال زيلينسكي، جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

وزير التعليم: تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب أولى إعدادي العام المقبل

Advertisements

منوعات

المزيد

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 7-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وحدوث الطلاق

المزيد
الجريدة الرسمية