الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الأولية لمسابقة إقامة الشعائر بالمكافأة

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء ومواعيد الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية لمسابقة إقامة الشعائر بالمكافأة من أعضاء المقارئ المعتمدين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير الأئمة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا حسب المواعيد المقررة بالجداول، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وإفادة من جهة العمل، وصورة شخصية، وذلك على النحو التالي:
يوم الاثنين الموافق 14 / 8 / 2023 لمراجعة الأسماء اضغط هنا 

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وتواصل وزارة الأوقاف فعاليات شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا في عدد من المساجد والمراكز الثقافية في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وفي ضوء مبادرة اللغة العربية واهتمام وزارة الأوقاف بالنشء والشباب ولغة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير، على النحو التالي:


في مديرية أوقاف القليوبية أقيمت المبادرة بمسجد العليمي بطوخ، حيث قام بالتدريس الشيخ يوسف محمد عنتر برعي إمام وخطيب ومدرس.

 

كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي ببنها، حيث قام بالتدريس الشيخ عبد الرحمن شريف إمام وخطيب ومدرس.


وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت المبادرة بمسجد المصلحة بالطابية التابع لإدارة أوقاف المنتزه، حيث قام بالتدريس الشيخ صابر الغريني إمام وخطيب ومدرس.


 وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت المبادرة بمسجد المجمع الإسلامي بالخارجة، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد عبد الظاهر إمام وخطيب ومدرس.


وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت المبادرة بمسجد آل عمار، حيث قام بالتدريس الشيخ مدحت محمد أبو هاشم إمام وخطيب ومدرس.


كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بالعريش، حيث قام بالتدريس الشيخ لملوم محمد لملوم.
كما أقيمت المبادرة بمسجد الصحابة، حيث قام بالتدريس الشيخ عصام الدين السيد عبد الحميد إمام وخطيب ومدرس.


وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت المبادرة بمسجد مريم، حيث قام بالتدريس الشيخ إسلام صالح عبد الرازق إمام وخطيب ومدرس

 

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أعضاء المقارئ مسابقة إقامة الشعائر بالمكافأة مسابقة إقامة الشعائر وزارة الأوقاف

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