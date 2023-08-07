تعرف على خطوات الحجز الإلكترونى لتذاكر القطارات

شهدت الساعات الأخيرة إقبالا كبيرا من الركاب للحصول على اشتراكات السكك الحديد، والاستفادة من خطوات الحجز الإلكترونى للتذاكر، بما يضمن تسهيل حركة نقل الركاب والتيسير عليهم

وكانت هيئة السكك الحديدية أعادت تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر السكك الحديد، وذلك فى إطار سياسة التطوير والتحديث التى تتبعها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

"فيتو" رصدت الخطوات التي يقوم بها الراكب لحجز تذكرة قطار عن بعد وهي كالتالي:

أولا: تحميل البرنامج من على المتجر الإلكتروني.



ثانيا: اختيار اسم البرنامج وهو قطارات مصر حجز واستعلام.

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ثالثا: قم بإنشاء حساب خاص على البرنامج وبعدها بتسجيل الدخول من خلال حسابك.



رابعا: تقوم بتحديد اتجاه الرحلة ومحطة الركوب ومحطة النزول لتحديد ما إن كان هناك مقاعد فارغة أم لا.



خامسا: تقوم بتسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني لتحصيل ثمن التذكرة.



سادسا: تحديد أسماء الركاب المحجوز لهم التذكرة لمنع تداولها.



وفي حالة ما إذا كان المسافر كثير السفر ولا يجد الوقت الكافي للذهاب إلى محطة القطار لحجز تذاكر، أو حتى يرغب في السفر ولا يرغب في الذهاب خصيصًا، يمكن الآن حجز تذاكر القطار عبر الإنترنت، وذلك قبل السفر بـ 48 ساعة فقط.

فيتو ترصد عبر التقرير التالي، طريقة حجز تذاكر القطار عبر الإنترنت من منزلك أون لاين، عبر اتباع الخطوات التالية:

1-الدخول إلى موقع سكك حديد مصر عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

2- قم بتسجيل الدخول.

3- اكتب جميع بياناتك الشخصية، ثم اضغط موافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على إنشاء حساب.

4- بعد الانتهاء ستظهر لك قائمة بها التعليمات وقوائم – إنشاء حجز – الاستعلام عن التذاكر – رد قيمة التذكرة – إصدار التذاكر لدور حجز – الاستعلام عن دور حجز – إلغاء حجز وإدارة الحساب.

5- قم باختيار إنشاء حجز، واختار المحطة التي ستسافر إليها، والمواعيد المناسبة ثم اضغط التالي.

6- قم بإدخال بياناتك ثم اضغط التالي.

7- اختر عدد المقاعد التي ترغب في حجزها ثم اضغط دفع

8- قم بالدفع عن طريق الفيزا أو الكريدت كارد أو الدفع فوريا.

تشهد الهيئة القومية للسكك الحديدية إقبالا شديدا على القطارات وعلى السفر لقضاء الإجازة الصيفية مع الأهل والأقارب فى المصايف، الأمر الذي يجعل أعداد الركاب يرتفع مقارنة بالشهور الأخرى وخاصة في إجازة نهاية العام والتي تشهد سفر الركاب لقضاء الأعياد برفقة أقاربهم.

طرق حجز تذاكر القطارات

ورصدت "فيتو" طرق حجز تذاكر القطارات التي تجنب الراكب الزحام وتحافظ على صحة الركاب بعيدا عن زحام شبابيك تذاكر القطارات بمحطة مصر والتى تهدد سلامة الركاب.

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ويأتي على رأس طرق الحجز، الطرق الإلكترونية من خلال الحجز الإلكتروني من على موقع الهيئة القومية للسكك الحديدية، والحجز عن طريق ماكينات atm بالإضافة إلى الحجز من خلال مكاتب الحجز ببعض النوادي والنقابات، ويضاف إلى ذلك الحجز من خلال الشبابيك الخاصة بالتذاكر.

حجز تذاكر القطارات عن طريق الموقع الإلكتروني

وبدأت السكك الحديدية نظام حجز القطارات من خلال الأبلكيشن والموقع الخاص بتذاكر القطارات والتابع للسكك الحديدية.

ماكينات atm

وأعلنت هيئة السكك الحديدية تقديم خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات الكترونيا من خلال ماكينات "TVM" الذاتية والآلية بنظام "الفيزا كارت" في الأماكن العامة والنوادي.

وأكدت الهيئة، البدء في تشغيل أول ماكينة TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي والأماكن العامة ضمن خطة الهيئة في مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم خدمات حجز التذاكر عن طريق ماكينات الحجز الذاتي آليًا لجميع القطارات المكيفة للوجهين القبلي والبحري بنظام الفيزا كارت وكارت الهيئة المدفوع مقدمًا الذي يُصدَر من جميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية ويتيح التعامل به على جميع شبابيك التذاكر والماكينات الذاتية.

نوادي تقدم خدمة الحجز

وأوضحت الهيئة أنه تم تدشين الخدمة بنادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي وتعد الماكينة المنفذ الأول لصرف التذاكر بالمدينة للعمل على راحة الركاب باعتبارها خدمة جديدة تقدمها الهيئة للقاطنين بمدينة 6 أكتوبر لخدمة أعضاء النادي وأهالي المدينة تمهيدًا للتوسع في منافذ صرف التذاكر من داخل النوادي الكبرى والجامعات على مستوى الجمهورية.

الحجز القديم

ولم تغن الطريقة الجديدة لحجز تذاكر القطارات عن النظام القديم لحجز التذاكر من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة على مستوى الجمهورية.

في الوقت نفسه تسعى السكك الحديدية لتشديد الإجراءات الاحترازية وتكثيف التعقيم في كافة القطارات والمحطات على مدار الساعة.

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن إدراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة وال VIP والتالجو على موقع الحجز الإلكتروني وذلك بعد انطلاقه بشكله الجديد حيث تم اتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداءًا من سفر يوم الجمعة الموافق 10 / 2 / 2023 على أن يتم إدراج قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية تباعًا.

جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكتروني انطلق بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضي وأكدت الهيئة بأن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ 14 يومًا.

الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر من هنا

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية إن الهيئة تتابع عمليات بيع التذاكر من خلال الآليات المتاحة للمراقبة وذلك على مدار الساعة لمنع التلاعب بسوق تذاكر القطارات مع دخول إجازة منتصف العام الدراسى.

وأكد أن الهيئة تشهد إقبالا كبيرا ولكن فى الوقت نفسه توجد تذاكر على معظم القطارات وليس هناك أزمة على المقاعد كما كانت تحدث من قبل.

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