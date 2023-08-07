لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية العلوم بجامعة الأقصر

استقبلت جامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت كلا من: الأستاذ الدكتور محمود خضاري معله، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، ومقرر اللجنة، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور إلهامي علي عبد العزيز ترابيس، عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور جمال عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق.

استهلت اللجنة عملها بلقاء رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم، وتناول اللقاء، مناقشة الإمكانات المادية لكلية العلوم بجامعة الأقصر، والمقرر بدء الدراسة بها هذا العام.

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ثم رافق الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، لجنة قطاع العلوم الأساسية، في جولة بكلية العلوم، تفقدوا خلالها ملعب الكلية وهو متعدد الأغراض، والمعامل؛ "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، والمكاتب الإدارية وقاعات التدريس، والعيادة، والمكتبة.

وأشادت اللجنة بالإمكانات المادية بكلية العلوم، والتي تؤهلها لبدء الدراسة هذا العام؛ لتقدم خدماتها في البحث العلمي، ولأبناء محافظة الأقصر في التخصصات المختلفة.

ورحب الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بلجنة قطاع العلوم الأساسية، مؤكدًا أنه من أهم القطاعات داخل المجلس الأعلى للجامعات، والذي يضم مجموعة خبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر تولي كلية العلوم اهتمامًا كبيرًا استعدادًا للدراسة بها، فضلًا عن دعمها بكافة التجهيزات اللوجستية، آملًا أن تصبح واحدة من اهم كليات العلوم الأساسية في مصر؛ مواكبة للتطور السريع في مجال العلوم الأساسية، وتفيد المجتمع الأقصري؛ تحقيقًا لدور الجامعة ورسالتها نحو خدمة المجتمع.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء، كان قد وافق خلال نوفمبر من العام الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر.

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