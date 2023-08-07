الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعديلات جديدة على سيارات بي إم دبليو X7

سيارات بي ام دبليو،
سيارات بي ام دبليو، فيتو

أجرت شركة  لارتي ديزاين، المتخصصة في تعديل السيارات، العديد من التعديلات على سيارات بي إم دبليو X7 M60i، التي تعد من أفخم سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تنتجها الشركة الألمانية، وتجعل السيارة ذات التصميم الجريء أكثر بروزًا.

مواصفات سيارات بي إم دبليو X7 M60i بترقيات لارتي ديزاين

 

وحرصت شركة مانهارت، علي وضع اللمسات النهائية باللونين الأسود والذهبي على سيارات الدفع الرباعي ثلاثية الصفوف تطبيقها على X7 واكتسبت تصميم مصباح أمامي منفصل. تشمل مجموعة الجسم الجزء العلوي الأسود، وجنوط مقاس 23 بوصة، والإضافات الكربونية التي تشتهر بها مجموعات الجسم هذه الأيام.

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بي إم دبليو X7 M60i بترقيات لارتي ديزاين
 

وأوضحت لارتي إن هذا التأثير ثنائي اللون يضع سيارة X7 جنبًا إلى جنب مع السيارات الراقية الأخرى مثل رولز رويس كولينان ومرسيدس مايباخ GLS 600، وبي إم دبليو الفئة 7 الخاصة، والتي يمكن الحصول عليها جميعًا بلونين.

تمنح هذه التغييرات بي إم دبليو مظهرًا قويًا للغاية. كما أن لديها معالجة مختلفة للمصد الأمامي وأسنان لارتي المميزة تحت المصابيح الأمامية.

12 جزء من لارتي لضبط الديناميكا الهوائية لـ بي إم دبليو X7 M60i

يتميز المنظر الجانبي لـ بي إم دبليو X7 M60i المعدلة بأغطية مرايا من ألياف الكربون يمكن الحصول عليها إما بتصميم كلاسيكي أو على طراز M مع زعنفة جانبية. هناك عتبات جانبية من قطعتين، وتركب X7 على جنوط خفيفة الوزن تتراوح من 21 إلى 23 بوصة.

تحتوي جنوط مجموعة تعديل لارتي على مسامير مركزية بشعار موالف السيارات، وشفرات كربونية، تقول لارتي إنها تبدو رائعة بشكل خاص عندما تكون السيارة في حالة حركة. تبدأ المجموعة مقاس 22 بوصة مما يعادل 8800 دولار. كما يمكن ترقية X7 M60i بجنوط ثنائية اللون مقاس 23 بوصة من بي إم دبليو بأضلاع V مقابل 1300 دولار.

وأضافت لارتي زعانف كبيرة في وسط الناشر مع حواف جانبية يمكن أن تستوعب اجنحة اختيارية. هناك أيضًا أنابيب عادم ذات شكل فريد وجناح جديد فوق الباب الخلفي.

وتحتوي مجموعة ضبط الديناميكية الهوائية للأداء من لارتي على 12 جزءًا، مصنوعة يدويًا من ألياف الكربون بنسبة 100٪. لم يؤثر لارتي على المواصفات القياسية لـ.X7 لا يؤثر المصد الأمامي على الخلوص الأرضي، ويعمل نظام التحكم في التطواف وأجهزة استشعار وقوف السيارات على النحو المنشود من مواقعها الأصلية.

 


بي إم دبليو X7 بترقيات لارتي ديزاين
 

وتبلغ تكلفة غطاء المحرك الكربوني حوالي 8800 دولار، وموزع المصد الأمامي 4300 دولار، والناشر الخلفي 4700 دولار، والمفسد 3050 دولارًا.

لم يذكر لارتي أي ترقيات داخلية، لكنها قامت بضبط محرك V8 ذو الشاحن التوربيني المزدوج الكبير لـ 39 حصانًا إضافية، مما رفع المجموع إلى حوالي 562 حصان.

 

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