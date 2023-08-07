الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل سفير دولة التشيك لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، سفير الجمهورية التشيكية في القاهرة، إيفان يوكل، بحضور الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.

 

بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في عدة مجالات منها: تنظيم فعاليات مشتركة؛ للترويج للعلوم والتعليم والثقافة، وكذلك في مجال دراسات اللغة العربية والتشيكية، فضلًا عن امتداد التعاون وتحقيق الشراكات في مختلف التخصصات بكليات الجامعة.

 

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وخلال اللقاء أشاد الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالعلاقات الودية بين البلدين، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا؛ للتعاون مع كافة الجهات المحلية،  والدولية أيضا؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي، والبحثي في كافة  المجالات بمختلف كليات الجامعة.

 

وأشار الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أن اللقاء أثمر عن تعاون الطرفين في تنفيذ معرض للفنون التشكيلية، خلال أكتوبر المقبل، وهو باكورة تفعيل التعاون بين الجامعة والسفارة؛ حيث سيشارك في المعرض فنانون مصريون، وآخرون من دولة التشيك، وذلك تحت رعاية  الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة وإشراف عميد كلية الفنون الجميلة.

 

تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات التشيكية

ومن جانبه، أعرب السفير  التشيكي إيفان يوكل عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة الأقصر، وأشاد بالتطورات، والتوسعات التي تشهدها الجامعة على كافة المستويات، رغم كونها حديثة النشأة،  مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات التشيكية، والمصرية.


وفي ختام اللقاء،  أهدى إيفان يوكل، سفير  الجمهورية التشيكية في القاهرة، الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، درع السفارة؛ تقديرًا لجهوده المتميزة بالجامعة، واعتزازًا بعلاقات  الصداقة الدائمة بين البلدين.

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