الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

طرق مواجهة الشركات الوهمية لإلحاق العمالة بالخارج، وعدد العمالة المسافرة للخارج سنويا

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

كشف مهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة  بوزارة العمل عن كيفية مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج الوهمية، أنه منذ تولي حسن شحاتة وزير العمل الحقيبة الوزارية فقد أصدر توجيهات محددة ومباشرة لكافة أجهزة الوزارة بالعمل على حماية العمالة المصرية سواءً في الداخل من خلال الرقابة على الشركات، وفي الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي.

 

الإعلانات الوهمية على الإنترنت 

 

أشار حسن شحاتة وزير العمل إلى أن الإعلانات الوهمية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول فرص إلحاق العمالة بالخارج ستظل موجودة ولكن يجب على الشباب أن يتسم بالوعي الكافي ويتحقق من أي شركة إلحاق عمالة بالخارج من خلال التوجه لوزارة العمل أو مديرية العمل بالمحافظة المقيم بها أو بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة للتأكد مما إذا كانت هذه الشركة مرخصة أم لا.

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عدد العمالة المصرية التي تسافر للعمل في الخارج سنويًا

 وتابع وزير العمل  أن عدد العمالة المصرية التي تسافر للعمل في الخارج سنويًا يبلغ من 450 إلى 500 ألف عامل سواء عبر الشركات أو الوزارة أو الجهات المعنية، ولذا كانت توجيهات  الوزير بإنشاء وحدة التوجيه والتوعية للراغبين في العمل بالخارج ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم.

 

مكاتب التمثيل العمالي 

أعلنت وزارة العمل عن نجاح مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في صرف وثيقة التأمين رقم 23407  بمبلغ وقدره  3300 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفًا و353 جنيه تقريبًا، إلى ورثة العامل المصري المتوفى المهدي السيد محمود وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التأمين خلال التغطية التأمينية،وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم..
 

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