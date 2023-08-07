حريق ضخم يلتهم مصنع بلاستيك في تركيا

نشب حريق كبير في مصنع لمعالجة البلاستيك بمقاطعة أضنة التركية، اليوم الاثنين، وامتد لاحقا إلى مصنع مجاور لمستحضرات التجميل.

حريق كبير في مصنع بلاستيك في تركيا

وقال تلفزيون "NTV" التركي: “اندلع حريق في مصنع لمعالجة البلاستيك في منطقة سيحان وسط مدينة أضنة”.

واكد التلفزيون التركي أن الحريق امتد إلى مصنع مستحضرات تجميل قريب، وبعد تلقي الإخطار، تم إرسال خدمات الإسعاف والشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

ويوم الأربعاء الماضي ذكرت وسائل الإعلام التركية، أن حريق كبير نشب في الطابق السفلي من مركز تجاري يتألف من 4 طوابق في منطقة بيرم باشا بإسطنبول.



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اندلاع حريق لسبب غير معروف في تركيا

واندلع الحريق لسبب غير معروف، وتم استدعاء عدد كبير من رجال الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الطوابق العلوية.

ونجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ 9 أشخاص كانوا محاصرين في المركز التجاري حتى الآن، في حين تتواصل الجهود لإنقاذ المحاصرين الآخرين.

وفي السياق ذاته قامت الشرطة بإقامة حاجزا أمنيا في الشارع المحيط بالمركز التجاري، تحسبا لوقوع أي انفجارات أو طارئ آخر في الموقع. وتتعاون فرق الإطفاء والشرطة معا للسيطرة على الحريق وضمان سلامة المنطقة المحيطة.

حريق كبير في مجمع صناعي

وفي ولاية بورصة، غربي تركيا، نشب حريق كبير في مجمع صناعي بمنطقة إيناجول، وانتشر إلى المناطق المجاورة.

وأفادت التقارير بأن الحريق التهم حوالي 10 مصانع متخصصة في صناعة المنسوجات وصناعات أخرى وانتشر سريعا بسبب قوة الرياح.

وتوجهت سيارات الإطفاء إلى المكان على الفور وشارك أكثر من 100 رجل إطفاء في الجهود لإخماد الحريق.