افتكاسات اتحاد الكرة، لأول مرة فريق يصعد من الدرجة الثالثة للممتاز مباشرة

اتحاد الكرة، واصل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إفتكاساته وقراراته العشوائية غير المدروسة، بعدما كشف عن نظام الصعود والهبوط من القسمين الثاني والثالث إلى الدوري الممتاز.

وخلال جلسة جمعت اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة مع عدد من أندية القسمين الثاني والثالث، تم الاتفاق بين المجتمعين على أن يتأهل فريقين مباشرة من دوري القسم الثاني أ إلى الدوري الممتاز مباشرة، على أن يتأهل فريق واحد فقط من دوري القسم الثاني ب (دوري القسم الثالث) إلى الدوري الممتاز، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم حول العالم.

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وقرر اتحاد الكرة في اجتماعه ظهر اليوم تطبيق دوري المحترفين رسميا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، وتم الاتفاق على تطبيق نظام جديد لأول مرة في الصعود للدوري الممتاز.

وجاءت القرارات علي النحو التالي:

قرارات اتحاد الكرة

النسب المقرر صرفها من مستحقات الحكام المتأخرة

وكشف مصدر مطلع باتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية سيقوم بصرف مستحقات الدور الأول فقط لحكام القسم الثاني وكذلك سيتم صرف مستحقات الدور الأول لحكام القسم الثالث ومستحقات الدور الأول لحكام القسم الرابع ومستحقات حكام مباريات دوري الجمهورية أ وب كاملة ومعها الكرة النسائية.

ولم يكشف المصدر عن النسبة المقرر صرفها لحكام القسم الأول (الدوري الممتاز)، وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أنه سيصرف لهم 50% من مستحقاتهم المتأخرة، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل انطلاقة الموسم الجديد.

تبادل الاتهامات بين بيريرا ومجلس الجبلاية

البرتغالي فيتور بيريرا وصلته الكثير من المعلومات في الفترة الماضية، عن أن وسائل الإعلام تشن ضده حملة هجوم ضارية وتطالب برحيله عن لجنة الحكام وتوفير ألاف الدولارات التي يتقاضاها من أموال الدولة، خاصة أن مستوى التحكيم في تراجع مستمر، الأمر الذي أغضب بيريرا كثيرا من أعضاء مجلس حيث يعتبرهم الخواجة سببا كبيرا فيما يشهده التحكيم المصري من أزمات بسبب ضغط مباريات الدوري خلال الفترة الماضية، وهو ما حرمه من إقامة معسكرات تدريبية للحكام وعقد محاضرات عملية ونظرية للارتقاء بمستوى الحكام، إلى جانب الأزمة الكبرى المتمثلة في عجز مجلس الجبلاية في صرف مستحقات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم المنقضي.