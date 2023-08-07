كرة اليد، منتخب مصر يتقدم على البرازيل 10/19 في الشوط الأول بمونديال الناشئين

تقدم منتخب مصر مواليد 2004 على منتخب البرازيل بنتيجة 10/19 في الشوط الأول، من المباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين لكرة اليد، والمقامة حاليا في كرواتيا.

ويكفي المنتخب الوطني تحقيق الفوز أمام البرازيل من أجل حسم تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من المونديال.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

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وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

ويحتل المنتخب الوطني حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب أيسلندا في المركز الثاني بنقطتين، وهو نفس رصيد منتخب التشيك في المركز الثالث، فيما يحل منتخب اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين في الدور الرئيسي يأتي موعدهم كالتالي:

مصر × البرازيل - اليوم الإثنين (6:30 مساء)

مصر × إسبانيا - غدا الثلاثاء (8:30 مساء)

قائمة منتخب كرة اليد في مونديال الناشئين

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

وخاض منتخب الناشئين لكرة اليد برنامج إعداد قوي قبل المشاركة في المونديال، تضمن خوض 4 مباريات ودية أمام منتخبات السويد والنرويج والدنمارك وكرواتيا.

وكان المنتخب الوطني قد خاض أيضا معسكر مغلق في البحرين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، خاض خلاله عدد من المباريات الودية.