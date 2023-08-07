الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يتقدم على البرازيل 10/19 في الشوط الأول بمونديال الناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، فيتو

تقدم منتخب مصر مواليد 2004 على منتخب البرازيل بنتيجة 10/19 في الشوط الأول، من المباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين لكرة اليد، والمقامة حاليا في كرواتيا.

 

ويكفي المنتخب الوطني تحقيق الفوز أمام البرازيل من أجل حسم تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من المونديال.

 

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي 

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

 

Advertisements

 

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

 

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

 

ويحتل المنتخب الوطني حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب أيسلندا في المركز الثاني بنقطتين، وهو نفس رصيد منتخب التشيك في المركز الثالث، فيما يحل منتخب اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

 

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

 

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين في الدور الرئيسي يأتي موعدهم كالتالي:

مصر × البرازيل - اليوم الإثنين (6:30 مساء)

مصر × إسبانيا - غدا الثلاثاء (8:30 مساء)

 

قائمة منتخب كرة اليد في مونديال الناشئين 

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

 

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

 

وخاض منتخب الناشئين لكرة اليد برنامج إعداد قوي قبل المشاركة في المونديال، تضمن خوض 4 مباريات ودية أمام منتخبات السويد والنرويج والدنمارك وكرواتيا.

 

وكان المنتخب الوطني قد خاض أيضا معسكر مغلق في البحرين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، خاض خلاله عدد من المباريات الودية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر منتخب البرازيل مصر البرازيل كرواتيا بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، موقف منتخب مصر قبل مواجهة البرازيل في مونديال الناشئين

كرة اليد، منتخب الناشئين يواجه البرازيل في مونديال كرواتيا

مونديال كرة اليد، منتخب الناشئين يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

صدمة في الزمالك بعد قرار فيفا بشأن غرامة كهربا

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

محامي ممدوح عباس يرد على مرتضى منصور بشأن الحجز على أموال الزمالك بالمستندات

أخبار الأهلى، قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا واتجاه لإلغاء معسكر الفريق بالنمسا

أحمد حسن: سيد عبدالحفيظ خرج من الباب الكبير وهذه نصيحتي لخالد بيبو

وفاة طبيبة بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء نومها في فترة راحة

Advertisements

منوعات

المزيد

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-8-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجع سعر الفرنك السويسري في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وحدوث الطلاق

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية