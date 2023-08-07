الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لطيفة تطرح ثاني أغنيات ألبومها الصيفي الأربعاء المقبل

بوستر الأغنية، فيتو
بوستر الأغنية، فيتو

لطيفة، تطرح الفنانة التونسية لطيفة ثاني أغنيات ألبوها الجديد يوم الأربعاء المقبل عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وتحمل الأغنية اسم “Mon Amour” وتطرحها لطيفة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة عبر يوتيوب وجميع منصات الموسيقى.

 

أغنية طب اهو

وطرحت المطربة التونسية لطيفة  مؤخرا أول أغاني ألبومها الصيفي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي ‏يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "طب اهو" وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏

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منذر رياحنة

وأبدت لطيفة  سعادتها بمشاركة النجم منذر رياحنة لها في الكليب، وظهوره ضيف شرف بالأداء ‏التمثيلي، فيما عبر منذر عن سعادته بالتواجد مع لطيفة، مؤكدا أنها نجمة عربية كبيرة ولها ‏جمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، ومسيرتها الفنية تجعله يتشرف بنشاركتها في الكليب، ‏وأضاف أن فكرة ظهوره في كليب "طب اهو" ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل جميل ‏المغازي.‏

لطيفة: أعشق التنوع والتجديد 

عن أغنية "طب اهو" قالت لطيفة أنها أول أغاني ألبومها الصيفي، كاشفة أن الأغنية تتلائم مع ‏موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائما تعشق ‏التنوع والتجديد، معتبرة أغنية "طب اهو" معبرة عن المرأة القوية التي لا تتأثر بالصدمات، ‏وأردفت أن أغاني الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجآت ‏لجمهورها، كاشفة أنها صورت حتى الأن أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بتصوير أغاني ‏أخرى من الألبوم، تمهيدا لطرحها تباعا خلال موسم الصيف.‏

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