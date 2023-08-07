حبس المتهم بقتل صديقه في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين في مشاجرة بسبب خلافات بينهما في منطقة كرداسة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل شخص في مشاجرة بكرداسة

وكان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة شخص بطعنة نافذة إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره مصاب بطعنة نافذة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله، وفر المتهم هاربا.

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طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة طالب ثانوية قتل علي يد صديقه داخل سايبر في الوراق، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد الحصول على تقرير الصفة التشريحية.

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر ١٨ عامًا طعن صديقه طالب يبلغ من العمر ١٦سنة بسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه حدث بينهم وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع حيث أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

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طعن طالب خلال مشاجرة بـ الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.