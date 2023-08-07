لطيفة تهنئ راغب علامة على حفل مهرجان قرطاج: مبروك يا عشرة العمر

راغب علامة، هنأت الفنانة التونسية الفنان اللبناني راغب علامة على حفله الذي أحياه في مهرجان قرطاج بتونس.

ونشرت لطيفة صورا لها مع راغب علامة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: “مبروك يا حبيب قلبي يا أبو خالد على النجاح.. نورت تونس وجمهورك دايما في انتظارك.. ربنا يقويك وينجحك دايما على قد قلبك الحلو يا عشرة العمر.. ربنا يخلي لك خالد وعيلتك كلها”.

وأحيا النجم اللبناني راغب علامة أضخم حفلا غنائيا في تونس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57 لعام 2023، وشهد الحفل حضورا جماهيريا متنوعا ما بين محبين راغب بالدول العربية والعالمية.

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حفل راغب علامة في قرطاج

وقدم راغب علامة باقة مميزة من أجمل أغانيه والتي يحبها جمهوره، منها "اسمي حبيبك، اللي باعنا، طب ليه، قلبي عشقها"، وغيرها من الأغاني، أما نانسي فقدمت "ابن الجيران، ما تيجي هنا، ظبطت وخططت" وغيرها الكثير الكلاسيكي والحديث.

ومؤخرا طرحت شركة "مزيكا" للفنان اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "فيه كتير حلوين"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها فى إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة، وهي إنتاج مشترك بين شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر و"back stage production".

وعبر راغب علامة عن سعادته بتعاونه مع شركة "مزيكا" برئاسة المنتج محسن جابر، مؤكدا أن هذا التعاون أثمر عن نجاحات قديمة بينهما في الماضي.

أغنية "فيه كتير حلوين"

يذكر أن الفنان راغب علامة احتفل بعيد ميلاده الأسبوع الماضى ونشر مقطع من أغنية "فيه كتير حلوين" أثناء الاحتفال، كما نشر أيضا مقطعا آخر بحفله الأخير فى قطر، ولاقى إعجابا وتفاعلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.