راغب علامة يحيي أضخم حفلات مهرجان قرطاج الدولي لعام 2023 (صور)

أحيا النجم اللبناني الكبير راغب علامة أضخم حفلا غنائيا في تونس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57 لعام 2023، وشهد الحفل حضورا جماهيريا متنوعا ما بين محبين راغب بالدول العربية والعالمية.

حفل راغب علامة في قرطاج

وقدم راغب علامة باقة مميزة من أجمل أغانيه والتي يحبها جمهوره، منها "اسمي حبيبك، اللي باعنا، طب ليه، قلبي عشقها"، وغيرها من الأغاني، أما نانسي فقدمت "ابن الجيران، ما تيجي هنا، ظبطت وخططت" وغيرها الكثير الكلاسيكي والحديث.

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ومؤخرا طرحت شركة "مزيكا" للنجم اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "فيه كتير حلوين"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها فى إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة، وهي إنتاج مشترك بين شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر و"back stage production".

وعبر راغب علامة عن سعادته بتعاونه مع شركة "مزيكا" برئاسة المنتج محسن جابر، مؤكدا أن هذا التعاون أثمر عن نجاحات قديمة بينهما في الماضي.

حفل راغب علامة فى قرطاج، فيتو

أغنية "فيه كتير حلوين"

يذكر أن الفنان راغب علامة احتفل بعيد ميلاده الأسبوع الماضى ونشر مقطع من أغنية "فيه كتير حلوين" أثناء الاحتفال، كما نشر أيضا مقطعا آخر بحفله الأخير فى قطر، ولاقى إعجابا وتفاعلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: فيه كتير حلوين وإشمعنا إنت.. كل أما تخش مكان

خطاف للعين وإن كان مقلوب

فجأه بتقلبه روقان

فيك إيه م السحر اللي مخلي

لحضورك طعم غريب

فـهـمـنا يـا جـامـد يـا مـعـدي.. ياجميل يا لذيذ يارهيب

لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما.. وشـاغـلـنـا وعـامـل أزمـه

و بتاكل الجو بنظره.. هنكابـر ليه مـالـوش لازمه

لا لا لأ فيه حـضـور فيه هيبـه.. مـقبـول بطريقـه عـجـيبه

مش بس عـشـان متدلع.. ده عشان ليك طـله رهيبه

ياجميل يا لذيذ يارهيب

فيه كتير حـلويـن جـدًا لـكـن.. روحنا لروحهم مش قابله

بس انت بقى في حته لوحـدك.. بصراحه عنيك مش سهله

ولا شوفت إتنين مـره اختلفوا.. عـلى إن حـضـورك نـعـمـه

بـيـقـول عـلـيـك قـمــر إنـمـا لا.. انا شايفك أحـلى وأحلى

لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما.. وشـاغـلـنـا وعـامـل أزمـه

و بتاكل الجو بنظره.. هنكابـر ليه مـالـوش لازمه

لا لا لأ فيه حـضـور فيه هيبـه.. مـقبـول بطريقـه عـجـيبه

مش بس عـشـان متدلع.. ده عشان ليك طـله رهيبه.