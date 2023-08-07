الشيخ يبحث مع رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإصلاح الإداري، وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز.



ورحب الدكتور صالح الشيخ، بشقيقه الدكتور سامح الناصر والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا على تطابق الرؤى بين البلدين تجاه قضايا المنطقة.

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وقال إن اللقاء يعتبر امتدادا للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة والإصلاح الإداري.

ديوان الخدمة المدنية الأردني



ومن جانبه، وجه الدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، الشكر لرئيس الجهاز على حسن الاستقبال والحفاوة التي لمسها خلال الزيارة، مؤكدا على خصوصية العلاقات الأردنية المصرية التي يسودها الود والتفاهم والتعاون المستمر المشترك.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مؤكدا أن بروتوكول التعاون الموقع بين ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد من أقدم بروتوكولات التعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول العربية، ويعتز الديوان اعتزازا شديدا بالتعاون بين الجانبين.

قضايا الخدمة المدنية



وأكد رئيس الديوان على أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات الإدارة العربية لخدمة قضايا الخدمة المدنية والشعوب العربيةوناقش الجانبان مقترح تمديد العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، واستمرار تبادل الزيارات الفنية بين كوادر الديوان والجهاز لتبادل الخبرات إلى جانب عدد من قضايا الإدارة العامة.



الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

وضم الوفد كلًا من حامد حسنات، مدير القوى البشرية، وعادل قاسم، مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات، وريمان محمد عيد، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال بالديوان.