الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

تنفيذ 4845 زيارة استمرارًا لفعاليات حملة "بلدى أمانة" بالبحيرة (صور)

استمرار فاعليات حملة
استمرار فاعليات حملة بلدي أمانة بالبحيرة، فيتو

يواصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وفى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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استمرار فاعليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار فاعليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو


استهدفت الحملة  12300 من السيدات والرجال والأطفال بقرى (عزب شبرا بمركز دمنهور وديروط بمركز المحمودية وبولين بمركز كفر الدوار وبلقطر الشرقية بمركز أبوحمص) بإجمالي عدد 4845  زيارة وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

استمرار فاعليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو

 

استمرار فاعليات حملة بلدي أمانة بمحافظة البحيرة، فيتو

من الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023 م،  وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

والحملة تستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع أهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، بالإضافة إلى محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال الزيارات واللقاءات لمواقع العمل والزيارات المنزلية التي ينفذها أعضاء الفرع والإداريين ومحامي الفرع والرائدات الريفيات بالمدن والقرى للتوعية بدور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

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محافظة البحيرة المجلس القومي للمرأة حملة بلدى أمانة بلدي أمانة البحيرة

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