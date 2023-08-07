خبير استراتيجي يكشف رد فعل دول جوار النيجر على غلق المجال الجوي

ازمة النيجر، قال الدكتور محمد عبد الحميد الجزار المتخصص فى الشأن الأفريقى إن قرار المجلس العسكري في النيجر، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر وتقليص عدد القوات الإيطالية في النيجر بهدف توفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش كل هذا يضعنا أمام عدد من السيناريوهات فى المرحلة القادمة.

ازدياد حالة الترقب والقلق بالنيجر

ازمة النيجر، وأكد فى تصريح خاص لفيتو أنه على مدار الساعات الماضية ازدادت حالة القلق والترقب التي تعيشها دولة النيجر منذ الإنقلاب العسكري علي الرئيس محمد بازوم , وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى قادة الانقلاب في النيجر للإفراج عن الرئيس، وعودة النظام الدستوري، والعودة إلى ثكناتهم، ملوحين بالتدخل العسكري في حالة عدم استجابتهم لذلك.

وأشار إلى أن هذا التحذير أخذه قادة الانقلاب على محمل الجد حيث سارع المجلس العسكري عقب انتهاء المهلة الممنوحة لهم من قبل الإيكواس بإعلان غلق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر، وأكدوا أنهم مستعدون للدفاع عن البلاد ووجهوا الدعوات إلى الشعب للتظاهر تضامنا معهم، والاستعداد للدفاع عن البلاد، ساعين في نفس الوقت إلى طلب الدعم من دول الجوار الإقليمي كمالي التي أرسلت بالفعل قافلة إمدادات عسكرية إلي النيجر لدعم قادة الإنقلاب، غير أنها تعرضت للهجوم من قبل ميليشيات داعش يوم الخميس الماضي 3 أغسطس , وأسفرت عن تدميها.

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انتهاء مهلة الايكواس

ازمة النيجر، واشار الى أن احتمالية هذا التدخل العسكرى ما زالت واردة حتي الآن رغم انتهاء المهلة التي منحتها الإيكواس , ورغم تجد العديد من الدعوات والمواقف التي ترفض خيار الحرب , وتدعو إلي تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

ولفت الى أن مجلس الشيوخ في نيجيريا وجه الدعوة إلي الرئيس بولا تينوبو لتسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية رافضا لخيار الحرب , وفي حالة تراجع نيجيريا عن خيار التدخل العسكري فإن احتمالات تدخل باقي دول الإيكواس سيكون محل شك لكون جيش نيجيريا هو الأقوي والأكثر عددا من بين دول المنطقة.

وأكد أن الجزائر وتشاد أعلنتا عن رفضهما لخيار التدخل العسكري في النيجر بوصفهما دولتي جوار للنيجر وإن كانتا غير عضويتين في الإيكواس , لكنهما يدركان مخاطر التدخل العسكري الذي قد ينجم عنه عشرات الألاف من اللاجئين إلي دولهم مما يسبب ضغوطا أمنية واقتصادية صعبة عليهم

تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية

وتابع: علي المستوي الدولي فإن الولايات المتحدة ما زالت تدعو إلي تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية , معبرة عن قلقها من خيار الحرب , وفي ذات السياق فإن الجانب الروسي هو الآخر دعا إلي تسوية الأزمة بالطرق السلمية حسب تصريحاته الرسمية.

واشار الى ان أن العديد من دول الغرب قامت بإجلاء رعياها من النيجر خوفا علي حياتهم من بينها إيطاليا التي قررت تقليص عدد قواتها في النيجر بدعوي توفير أماكن للمدنيين الذين قد يحتاجون إلي تلقي مساعدة في قاعدتها بالنيجر , ولكن في نفس الوقت لا تزال فرنسا والإتحاد الأوروبي لا يستبعدون خيار الحرب.

وأكد أن المجلس العسكري الحاكم اتخذ مواقف وقرارات صلبة متوالية ضد فرنسا والإتحاد الأوروبي بصورة خاصة , كان من آخرها تعليق إذاعة راديو فرنسا , وقناة فرانس 24 من البث في النيجر. وأخيرا رغم الدعوات إلي التهدئة والحل الدبلوماسي فأن مبدأ كل الخيارات واردة لا يزال هو الذي يفرض نفسه علي المشهد السياسي في النيجر.