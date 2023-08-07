الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من رصف شارع المحطة بقفط

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

وجّه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بسرعة استكمال أعمال رصف شارع المحطة بمدينة قفط، خاصة أنه تم الانتهاء من توصيل جميع أعمال المرافق به، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، لمناقشة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع مدينة قفط، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ،، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بقنا، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق، وياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش محافظ قنا المعوقات التي تعطل تنفيذ أعمال الرصف، موجها بضرورة البدء في أعمال الرصف بحد أقصي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا  إلى أنه سيتم رصف الشارع بطول ٢ كم، بتكلفة مالية تصل إلى ٥ ملايين جنيه،  وشدد على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية أثناء أعمال الرصف، واستلام جميع الطرق التي تشهد أعمال رصف من خلال لجنة متخصصة، لضمان استلام طرق ذات جودة عالية.

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وأضاف «الداودي» أن رفع كفاءة طرق المحافظة سواء الداخلية منها أو الإقليمية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.

 

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